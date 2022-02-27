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Tarih 27 Şubat 2001: Kemal Derviş’in Ekonomi Bakanı Olarak ABD’den Getirtilmesi
Tarih

27 Şubat 2001: Kemal Derviş’in Ekonomi Bakanı Olarak ABD’den Getirtilmesi

27 Şubat'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Kemal Derviş’in Ekonomi Bakanı Olarak ABD’den Getirtilmesi, Salih Müslim’in Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakılması, İdlib'deki Saldırıda 33 Askerin Şehit Olması. Ayrıntılar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 07:48:00 -
27 Şubat 2001: Kemal Derviş’in Ekonomi Bakanı Olarak ABD’den Getirtilmesi

27 Şubat 2001Kemal Derviş’in Ekonomi Bakanı Olarak ABD’den Getirtilmesi 

Başbakan Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından Kemal Derviş’i ekonomiyi düzeltmek üzere Türkiye’ye davet ettiklerini açıkladı. 2 Mart günü Kemal Derviş, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığına getirildi. Türkiye bir anlamda manda yönetimine girmiş olmuştu. 

Kemal Derviş, esasen Bülent Ecevit’in eski bir tanıdığı idi. Devlet Eski Bakanı İsmail Hakkı Birler bu ilişkiyi şöyle anlatır: Bülent Bey’in gezisine ekonomi danışmanı sıfatıyla katıldığını öğrendiğim ODTÜ’lü genç akademisyen Kemal Derviş’i de ilk orada gördüm.(Birler,2010:594)

Eski bakan Güneş Taner, Dünya Bankası Başkan Yardımcılarından olan ve ekonomiyi düzeltmek üzere gelen Kemal Derviş’in neler yaptığını şöyle anlatıyor: IMF'den 40 milyar dolar getirdi. Ben yıllarca üç kuruş alabilmek için IMF'nin kapısında bekledim. Adam 40 milyar dolar getirdi. Buraya kadar güzel! Ama o paralar ne oldu? Buna bakan yok! Düne kadar üçü beşi hesap eden IMF niye o paraları verdi? O para iki devlet bankasının kasasına konulup piyasayı canlandıracağına batık bankalara dağıtıldı. Batacağı kesin olan bankalara ama 3 ama 5 neyse verildi.Bunları kim dağıttı? Neden dağıttı? Kriter neydi? Bilen yok! Ben 1989'da göreve geldiğimde Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa kim ne isterse istesin dosyaya koyuyordum. Bu geleneği ben başlattım. 40 milyar dolar gitti! Hazinede bunların belgesi vardır. Olmalı!.. Araştırılsın. Her şey ortaya çıkar! 

Geldiler, paralar dağıtıldı ve gittiler... Derviş, şimdilerde ABD'nin verdiği bir görev münasebetiyle zaman zaman Türkiye'ye geliyor. Sıradan bir ABD'li de bulunmayacak yetkileri var. Ne yapıyor açıkçası bilmiyorum. Birileriyle teması var sanki...(Taner,2012)

 

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