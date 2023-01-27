27 Ocak 1987: Mutasavvıf Yahyalılı Hasan Efendi'nin vefatı

Hacı Hasan Efendi 1914’de Kayseri’nin Yahyalı İlçesi, Kavacık Mahallesi’nde dünyaya gelir. Her iki yönden, Peygamberimiz (s.a.v.)’in nur nesIine dayanan asil bir ailedendir.



Hacı Hasan Efendi Hâlidiyye-yi Nakşbendiyye geleneğin son dönem temsilcilerinden biri olmakla beraber, Kâdiriyye yoluna da mensuptur. Bu tez aynı zamanda, Anadolu’nun birçok bölgesini etkilemeyi başaran Hacı Hasan Efendi’nin bu başarısının arka planını tespiti açısından önem arz etmektedir.



İslâm’ı takvâ kalitesinde yaşamayı şiar edinen Hacı Hasan Efendi, zahiri hükümlere bağlı kalmayı önemsemiştir. Hatta zahire uymayan bâtını, batıl sayarak Kur’ân ve sünnet çerçevesinde kalmayı her şeyden daha önemli görmüştür. Bu düşüncesini şiirlerinde de etkin bir şekilde ortaya koyan Hacı Hasan Efendi, sûfî olduğu kadar şair de olduğunu ispatlamıştır.







Başta Yahyalı İmam-Hatip Lisesi olmak üzere cami ve Kur’an kursu gibi çeşitli kurumların inşası ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunan Hasan Efendi, vaaz ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra çeşitli iç ve dış olaylar hakkında görüşlerini açıklamış, entelektüel ve siyasî kimliğe sahip birçok kişi onun sohbetlerinden faydalanmıştır.



1976’da şeker hastalığından ciddi bir şekilde rahatsızlandı. 15 gün Ankara Numune Hastanesi’nde tedavi gördü. 1982’de Ankara’da gözlerinden katarakt ameliyatı oldu. 1984’den itibaren sık sık şeker ve kalp tedavisi yapıldı, zaman zaman hastanede yatarak tedavi gördü. 27 Ocak 1987 yılı akşam ellerini açarak, dudakları kıpırdayarak dünya hayatına veda etti.