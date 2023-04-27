27 Nisan 1785: Sadrazam Halil Hamîd Paşa'nın vefatı

Halil Hamid Paşa, 1736 tarihinde Isparta’da dünyaya gelmiştir. Babası, XVIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren vezir olarak Isparta ve çevresinde mutasarrıflık eden Burdurlu Çelik Mehmet Paşa’nın hazinedarlığını ve kapı kethüdalığını yapmış olan Elhac Mustafa Ağa, annesi Isparta’nın Çelebiler Mahallesinden Zeynep Hanımdır.

Mustafa Ağa, Çelik Mehmet Paşa’nın şark vilayetlerine vali olarak atanmasından sonra onun mahiyetinde şarka gitmiş, Zeynep Hanım ise o sırada dokuz yaşında bulunan oğlu Halil Hamid’le birlikte Isparta’daki evlerinde ikamete başlamıştır. Halil Hamid ilk tahsilini Burdur ve Ispartada yapmıştır. Mustafa Ağa, 1762 tarihinde Çelik Mehmet Paşa’nın Aydın Valiliğine atanmasından sonra, görevinden ayrılmış, ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşerek ticaret hayatına atılmıştır.



İstanbul’da bir yandan tahsiline devam eden Halil Hamid, diğer yandan da arzuhalcilik yaparak geçimini temine çalışmıştır. Bu arada güzel yazıları ile Sadrazam Koca Ragıp Paşa’nın dikkatini çekmiş ve bunun sonucu olarak da âmedi kalemine girmeye muvaffak olmuştur. Daha sonraları sırası ile; kalem amirliği, âmedicilik, büyük teskerecilik, reis-ül küttablık, sadrazam kethüdalığı ve sadrazamlık makamlarına getirilmiştir. Halil Hamid Paşa faal, cesur, zeki, güleryüzlü, cömert ve aynı zamanda kudretli bir dil ve kaleme sahipti.



1782’de sadrazam olduğu zaman Osmanlı imparatorluğu içte ve dışta çok güç dönemler yaşamakta idi. Devlet, mali gücünü kaybetmiş, orduda disiplin, idarede otorite, toprak, tımar ve zeamet idaresinde düzen kalmamıştır. Önce ithalat işlerine el atmış, dışarıdan kumaş alımını yasaklayarak yerli kumaş ve aba giyilmesini mecbur etmiştir. Zirai üretimi artırmayı düşünerek, ordu masraflarında tasarruflara girilmiştir.



Yeniçeri ocağından rüşveti kaldırmıştır. Onu, “Padişah I. Abdulhamit’in yerine veliaht Selim’i padişahlığa geçirmek” teşebbüslerine giriştiği gerekçesiyle sadrazalık makamından azlettirmişlerdir. 31 Mart 1785 tarihinde azledilen Halil Hamid Paşa’nın bütün malları müsadere edilmiş ve Gelibolu’ya sürülmüştür. Daha sonra nakledildiği Bozcaada’da öldürülmüş ve İstanbul Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir.