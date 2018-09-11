27 muvazzaf askere eş zamanlı operasyon
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında 27'si muvazzaf 33 şüheli hakkında gözaltı kararı verildi.11 Eylül 2018 Salı 10:54
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 27'si muvazzaf 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlıların, yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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