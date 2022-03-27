Koronavirüs salgınının ilk gününden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı güncel verileri her akşam paylaşıyor. Omicron varyantının etkisi ve aşılamada gelinen noktayla ülkemizde pek çok tedbir kaldırıldı, yeni bir normalleşme süreci başladı. Vaka sayıları da son zamanlarda ciddi anlamda azaldı. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

27 Mart koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

27 Mart Pazar gününe ilişkin korona tablosu henüz açıklanmadı. Vaka tablosu açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan 26 Mart Cumartesi günü 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.