27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Malatya Sahne Sanatları Merkezi Dernek Başkanı Ömer Konakçı “Sanata yatırım yapın hayatınıza kalite katın” dedi.

Aynı zamanda yönetmen-oyuncu da olan Konakçı yaptığı açıklamada, tiyatroların desteklenmesi gerektiğini ve bunu yaparken de ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek “Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü. Bizim için anlamlı olan bu günde yerel yöneticilerimize kamu kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine seslenmek istiyoruz. Sanata Yatırım Yapın Hayatımıza Kalite Katın. Bu anlamda özellikle yerel yöneticilerimizden ilimizde bulunan her ekibe yılda en az bir kere oyunlarını sahneleme şansını vermeliler. Kamu kurumlarımızda sahnelerini yerel ekiplerimize açmalıdır. Sahnelerimiz ışıksız kalmasın bırakan aydınlansın. Ezberi, tonlaması, mizanseni ve provaları alırken çok çalışıp çok emek veriyoruz. Bu kadar emek ve çalışmanın içinde bir de salon arayıp bulmak daha doğrusu bulamamak bizleri yoruyor, üzüyor ve kırıyor. Sahneleri de bizi de yalnız bırakmayın. Ortaya çıktığından beri belirli amaçlara hizmet eden tiyatro, çoğunlukla geleneksel yapıda etkili ifade etme gücü ile değişiklik yapmaya çalışıyor. Bu sanat dalı, Antik çağlardan günümüze, toplumu tiyatro aracılığıyla eğitmeye yönelik girişimler, egemen düşünce sistemlerinin geniş alanlara yayılmasının amaçlandığı durumlarda kullanılan bir araç olarak oldukça potansiyel bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte, sosyal yaşamdaki birleştirici rolüne rağmen, tiyatro yalnızca uygun mesajları üstlenmekle kalmadı, aynı zamanda sanatla ilgili sosyal tereddütlere yol açan bazen ilgi alanlarını karşılamak için bazı eğilimler empoze etmeye son verdi. Tiyatro çoğu insanın akıllı telefonlarına ve televizyonlarına bağlı olsa bile, 21. yüzyılda önemini koruyor. İster film ister televizyon için, ticari oyunculuk ve tüm oyunculuk biçimlerini takdir ediyor ve seviyoruz. Ama özellikle tiyatroyu seviyoruz ve tiyatronun hala önemli olduğuna inanıyoruz. Sahneye göre hareket etmek, birçok farklı insandan büyük bir işbirliğini içeren kapsamlı bir süreçtir. Canlı performans sanatının, sürecinin ve etkilerinin sosyal medya, dijital teknoloji ve ekranların şu andaki dünyasında inanılmaz derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Bir grup somut, yaşayan, nefes alan insanla tam olarak mevcut olmak, oyunculuk sanatı ve insan ruhu için önemlidir” ifadelerine yer verdi.