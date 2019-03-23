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27 Mart Çarşamba ŞOK aktüel kataloğu ürünler listesinde hangi ürünler var |27 Mart ŞOK ürün kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile alışverişte müthiş fırsat! ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayında mı? Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden tüketiciler, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında ŞOK 27 Mart ürün kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 24-25 Mart tarihleri arasında da raflarda yerini alan ürünler yoğun talep görüyor. Cep telefonu, bluetoot kulaklık gibi teknolojik aletlerden mutfak ihtiyaçlarına kadar çeşitli ürünler ŞOK ürünleri arasında yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK aktüel ürün kataloğu...

23 Mart 2019 Cumartesi 19:49
27 Mart Çarşamba ŞOK aktüel kataloğu ürünler listesinde hangi ürünler var |27 Mart ŞOK ürün kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile alışverişte müthiş fırsat! ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi yayında mı? Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden tüketiciler, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. ŞOK 27 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında ŞOK 27 Mart ürün kataloğuna sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 24-25 Mart tarihleri arasında da raflarda yerini alan ürünler yoğun talep görüyor. Cep telefonu, bluetoot kulaklık gibi teknolojik aletlerden mutfak ihtiyaçlarına kadar çeşitli ürünler ŞOK ürünleri arasında yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK aktüel ürün kataloğu...

ŞOK HAFTA SONU İNDİRİM KATALOĞU 23-26 MART 2019

ŞOK aktüel 23-26 Mart fırsatları ile bu hafta sonu indirimde Axen 40” uydu alıcılı Led TV satışı yapacak. Hafta sonu fırsatlarında ŞOK aktüel bu ürünü 1349 TL fiyatla satışa çıkaracak. Üstelik 2 yıl garantisi olan bu ürünü taksitli almanız için ŞOK aktüel teklifte bulunacak.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:49
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