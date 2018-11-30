THY- Euroleague
0553 313 94 23

27. Kariyer Eğitim Günleri Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin gelişimi için ücretsiz olarak düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri 1 Aralık Cumartesi günü başlıyor. 4 hafta sürecek programda; alanında öncü akademisyenler, uzmanlar ve özel sektör temsilcileri gençlere kişisel gelişim eğitimleri verecek.

30 Kasım 2018 Cuma 21:21
27. Kariyer Eğitim Günleri Başlıyor

Gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri’nin 27.’si 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak ilk program ile başlıyor. Kariyer Eğitim Günleri'nde 4 hafta boyunca her Cumartesi; iş hayatı ve sosyal yaşam için alanında öncü uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri farklı konularla üniversite sonrasında gençlerin kariyerlerine ışık tutacak sunumlar yapacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER KATILIYOR

27. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu Yakası'nda İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda; Avrupa Yakası'nda ise İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak yapılacak. Eğitim programları kapsamında alanında uzman eğitmen ve akademisyenler;

  • Kariyer Planlaması ve Sınavlar
  • CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri
  • İş Hayatında Başarı Adımları
  • Gelecekte Mimar Liderlik
  • Sosyal Medya ve Yapay Zeka
  • İş Hayatında İmaj ve Giyinme Kuralları

konu başlıklarında gençlere eğitimler verecek. Ayrıca teknoloji, giyim, elektronik, iletişim, gıda ve sinema gibi sektörlerin önde gelen firmalarının yöneticileri Kariyer Eğitim Günleri’nde gençlerle buluşacak ve iş hayatına dair önemli sunumlar gerçekleştirecek.

İLK HAFTA EĞİTİMLERİNDE İŞ HAYATINDAN İPUÇLARI VERECEK

27. Kariyer Eğitim Günleri'nin ilk haftasında, Kariyer Planlaması ve Sınavlar konusunda Eğitmen ve Yaşam Koçu Kadir Koç, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konusunda Kariyer Uzmanı Haluk Tatar, İş Hayatında Başarı Adımları ile Mucit ve Eczacı Ataman Özbay gençlerle birlikte olacak.  

BASIN DAVETİ:

TARİH: 1 Aralık Cumartesi

SAAT: 14.00

YER: İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi (Yenimahalle Yanıkses Sk. No:2)

İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu (Hasanpaşa Mah, Uzunçayır Kavşağı D:50)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:21
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Batı Balkan ülkelerinin dışişleri..
    3. G-20'de ilginç olay! Askeri bando neye..
    4. Başkan Uysal, ''Dünyaya örnek..
    5. Diyetteyken protein içeren besinleri..
    6. Cinayet gibi kazaya skandal tahliye!
    7. Alaska'da 6,6 büyüklüğünde deprem
    8. Kışın neden fazla kilo alınır?
    9. Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası
    10. Osmaniye'de hastanede silahlı kavga :..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar’da..
    12. Yer elmasının bufaydalarına..
    13. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli suç..
    14. Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda..
    15. Emziriyorsanız kuru dut tüketin!
    16. 27. Kariyer Eğitim Günleri Başlıyor
    17. Bağırsak kanaması nedenleri nelerdir?
    18. Bebeğinizi kundaklıyor musunuz?
    19. Kalpli kanepe tarifi
    20. Başkan Erdoğan ile Ramaphosa görüştü
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    FETÖ’nün fikir babalığını yaptığı sözde İslam konferansında mini etek skandalı!
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    Akit dün duyurmuştu... Skandallar bitmek bilmiyor! “İslam konferansı”nda domuz eti servisi
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti