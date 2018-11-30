27. Kariyer Eğitim Günleri Başlıyor

Gençlerin geleceğine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri’nin 27.’si 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak ilk program ile başlıyor. Kariyer Eğitim Günleri'nde 4 hafta boyunca her Cumartesi; iş hayatı ve sosyal yaşam için alanında öncü uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri farklı konularla üniversite sonrasında gençlerin kariyerlerine ışık tutacak sunumlar yapacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

ALANINDA UZMAN EĞİTMENLER KATILIYOR

27. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu Yakası'nda İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda; Avrupa Yakası'nda ise İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde eş zamanlı olarak yapılacak. Eğitim programları kapsamında alanında uzman eğitmen ve akademisyenler;

Kariyer Planlaması ve Sınavlar

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

İş Hayatında Başarı Adımları

Gelecekte Mimar Liderlik

Sosyal Medya ve Yapay Zeka

İş Hayatında İmaj ve Giyinme Kuralları

konu başlıklarında gençlere eğitimler verecek. Ayrıca teknoloji, giyim, elektronik, iletişim, gıda ve sinema gibi sektörlerin önde gelen firmalarının yöneticileri Kariyer Eğitim Günleri’nde gençlerle buluşacak ve iş hayatına dair önemli sunumlar gerçekleştirecek.

İLK HAFTA EĞİTİMLERİNDE İŞ HAYATINDAN İPUÇLARI VERECEK

27. Kariyer Eğitim Günleri'nin ilk haftasında, Kariyer Planlaması ve Sınavlar konusunda Eğitmen ve Yaşam Koçu Kadir Koç, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri konusunda Kariyer Uzmanı Haluk Tatar, İş Hayatında Başarı Adımları ile Mucit ve Eczacı Ataman Özbay gençlerle birlikte olacak.

BASIN DAVETİ:

TARİH: 1 Aralık Cumartesi

SAAT: 14.00

YER: İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi (Yenimahalle Yanıkses Sk. No:2)

İBB Kadıköy 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu (Hasanpaşa Mah, Uzunçayır Kavşağı D:50)