Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Ülkemizde aşı uygulaması tüm hızıyla sürerken vakalarda da ciddi bir düşüş gözleniyor. Peki, bugün kaç vaka var 27 Haziran 2021?

27 Haziran koronavirüs tablosu | Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 390 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 736 oldu, 5 bin 937 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27, vefat sayısı 49 bin 576 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısının bugün 5 binin altına düşmesini, "aşısını olanların gurur tablosu" olarak değerlendirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı" ifadesini kullandı.