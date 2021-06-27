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Korona Virüs 27 Haziran korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

27 Haziran korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Toplam can kaybı ise 52 artışla 49 bin 576'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 19:51:00 - 2021-06-27 19:55:01
27 Haziran korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi.

Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi.

Bugünkü iyileşen hasta sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 883 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e yükselirken, ağır hasta sayısı 736 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dünkü vaka sayısı 5 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken, 470'i semptomatik olmak üzere 5 bin 266 yeni vaka tespit edilmişti.

Vaka sayılarında 5 bin hedefi belirlenmişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısının ardından vaka sayısındaki hedefin 5 binin altına inmek olduğunu vurgulamıştı.

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