27 Haziran 1964: 21 Mayıs Darbecilerinden Binbaşı Fethi Gürcan’ın İdam Edilmesi

Darbe Gecesi Muhafız Alay Komutanlığını yürüten Süvari Binbaşı Fethi Gürcan, Albay Talat Aydemir'e telefon açıp "Albayım, şimdi burada kuvvet kumandanları, İnönü dahil bütün kabine köşkte toplantı halindeler... Şimdi hepsini enterne edeyim mi? Hesaplarını göreyim mi?" dedi. Aydemir "Hayır, Serbest bırakacaksınız. Çıkacaklar." cevabını verdi. (Aydemir,2010)





Bu hadise, Aydemir'in 22 Şubat'taki girişiminin sonu oldu. İnönü, Turhan Feyzioğlu'na "İşte Harbiye kumandanı şimdi kaybetti. Bizi buradan bırakmayacaktı." dedi. Albay Talat Aydemir ve Binbaşı Fethi Gürcan ihtilal girişimi bahanesiyle idam edilirken yaklaşık 200 subay ve 1459 Harbiye öğrenicisi toplam 1659 kişi ordudan atıldı.





Olaydan sonra, birçok subay ve 1459 Harbiyeli tutuklandı. Darbe teşebbüsüne katılanlar, Mamak Askeri Mahkemesi’nde yargılandı. Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Erol Dinçer, İlhan Baş, Cevat Kırca, Osman Deniz ve Ahmet Güçal hakkında 5 Eylül 1963 günü ölüm cezası verildi.29 subay müebbet hapse mahkum oldu. Sadece, Aydemir ve Gürcan hakkında verilen ölüm cezaları infaz edildi. (Akdoğan, 2011: 202:203)





27 Haziran 1967: Dünyanın ilk bankamatiği Enfield-Londra'da hizmete girdi.



İngiliz John Shepherd-Barron tam elektronik bankamatiği icat etmiştir. Tam anlamı ile ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967 tarihinde De La Rue firmasınca Barclays Bank için üretilerek, Londra'nın Enfield kasabasında hizmete sunulmuştur.









27 Haziran 1984: TBMM, askerlik süresini 18 aya indiren yasa tasarısını kabul etti.





