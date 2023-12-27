27 Aralık 1989: Mehmet Fuat Çamdibi'nin vefatı (Âlim)

Mehmet Fuat Çamdibi, 1901 yılında Çankırı’nın Çerkeş ilçesinin Çamdibi köyünde doğdu. Soyadını doğduğu köyden alıyor. Babası dersiam Mehmed Rüştü Efendi. Annesi Hûriye Hanımdır. Üç yaşında İstanbul’a gelen üstadın, babası o sırada Kumkapı’daki Çadırcı Ahmed Çelebi Camiinde imamdır. Kısa süre sonra annesini kaybediyor. İlk okuduğu okul Tavşantaşı Katip Sinan İlkokulu. Babasından ve Cemaleddin Destani’den özel dersler alıyor.





Çankırı’nın Çerkeş ilçesinin Çamdibi Köyü



Saha Medresesi son sınıf imtihanlarını üstün bir başarıyla vererek ihtisas sınıfına girmeye hak kazanıyor. Burayı bitirdiği sene medreseler kapanıyor. Fuat Hoca, İstanbul Fen Fakültesinin Kimya bölümüne giriyor ve büyük bir başarıyla mezun oluyor. Daha sonra İstanbul Yüksek Mühendis Mektebinde (Şimdiki İstanbul Teknik Üniversitesi) sekiz sene asistanlık yapıyor.



Bursa Erkek Sanat Enstitüsünde Fen Bilgisi öğretmenliği, Armutlu ve Hırka-i Şerif camilerinde imamlık, Şişli ve Arap Camilerinde hatiplik, muhtelif camilerde vaizlik Beyoğlu Müftü Yardımcılığı, Süleymaniye Kütüphanesinde memurluk, 1960 yılında İstanbul Müftülüğünü yapıyor. Beşiktaş Müftülüğü’nde iken de emekliye ayrılıyor.