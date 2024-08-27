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Tarih 27 Ağustos 1976: Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatı (Reîsü’l-Kurrâ)
Tarih

27 Ağustos 1976: Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatı (Reîsü’l-Kurrâ)

Yeniakit Publisher
2024-08-27 05:50:00 -
27 Ağustos 1976: Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatı (Reîsü’l-Kurrâ)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Reîsü’l-Kurrâ Üsküdarlı Ali Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

1885’te Üsküdar’da doğdu. Adı Ali Sadettin’dir. Hayatının büyük kısmı Üsküdar’da geçti, kültürlü bir ailede büyüdü. Hıfzını Hâfız Şükrü Efendi nezâretinde yaptı. Tashîh-i hurûf derslerini Üsküdarlı Hâfız Nazif Efendi’den tamamladı. Kırâat-i aşereyi İstanbul tarikiyle Hâfız Hasan Fehmi Efendi’den, Mısır tarikiyle Varnalızâde Reîsü’l- kurrâ Hâfız Ahmed Hamdi Efendi’den tamamlayarak icâzet aldı.


            Reîsü’l-Kurrâ Üsküdarlı Ali Efendi (Sol baştaki)

1908’de imam-hatipliğe tayin edildi. Ayrıca 1959’da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Kur’ân-ı Kerîm hocası olarak görevlendirildi. Görevi 17 Mart 1971 tarihine kadar sürdü. Bayındırlı Mustafa Efendi’den sonra Reîsü’l-Kurrâ  oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın teklifi üzerine Kur’ân-ı Kerîm hatminin bantlara okunmasını tamamladı. 27 Ağustos 1976’da vefat etti.

Çok zeki, zarif, hâfızası kuvvetli olan Üsküdarlı Ali Efendi’nin sesi yumuşak ve tınısı tatlı, nefesi uzun, hıfzı kuvvetliydi. Doyulmaz bir eda ve âhenk ile dinleyenleri büyülerdi. Bu özelliğiyle tilâvette İstanbul tavrının son temsilcilerindendir. II. Abdülhamid’den iltifat görmüştür.

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