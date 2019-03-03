263 kişinin yaşamını yitirdiği facianın 27. yıl dönümünde sevinç yaşadılar

Zonguldak’ta 3 Mart 1992 günü 263 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 27. yıl dönümünde bin talihli kurayla maden ocaklarında çalışma hakkı kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumuna bin 500 işçi alınacağı açıklamasının ardından 2-3 Mart tarihlerinde kura töreni gerçekleştirildi. Zonguldak için 700, Bartın için 200 ve Karabük için 100 işçi olmak üzere ilk etapta bin işçinin kurası çekildi. 700 işçinin alınacağı Zonguldak’ta 26 bin 119 kişi başvurdu. Kuradan ismi çıkanlar sevinirken, ismi çıkmayanlar hüzün yaşadı. Kura töreni ise 3 Mart 1992 günü 263 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının yıl dönümüne denk geldi.

Site Spor Salonu’nda yedek listelerin kura töreni de 1. Noter Vekili Birkan Hamarat tarafından gerçekleştirildi. Asil listenin çekildiği ilk günün yoğunluğu olmadığı için kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı. Yedek liste için salonda bekleyen talihlilerden Samet İnan, “Buraya Kozlu’dan katıldım. Asıl listede maalesef çıkamadık. 27 yıl önce bu kentte bir acı yaşandı. Dün ve bugün de burada sevinç yaşanıyor. Umudumuzu kaybetmedik. Madene girmek için burada binlerce insan toplandı. Acımız büyük ama burada da birçok sevinçle karşı karşıya kalıyoruz. Hepimizin umudu TTK’ya girebilmek. Yer altında çalışabilmek için burada insanlar mücadele veriyor. Madende çalışmak korkutucu oluyor ama Zonguldak’ın şartlarını az çok biliyoruz. Binlerce insanın umudu yer altında çalışabilmek. Bir nevi bu acıları da unutuyoruz. Ama Zonguldak’ın durumu da bu. İnsanlar çalışıp evine ekmek götürmek için çabalıyor. Yapacak bir şey yok, herkese şans diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan kuraya başvuran 26 bin 119 kişiden 17 bin 305’inin bir işte çalıştığı öğrenildi. Bu kişilerden 329’unun kamuda, 16 bin 976’sının da özel sektörde çalıştığı belirtildi. Kura törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katılmıştı.