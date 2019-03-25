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263 adet su sayacını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden 100 bin TL değerindeki 263 adet su sayacını aracın bagajına yükleyerek çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:23
263 adet su sayacını çalan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden 100 bin TL değerindeki 263 adet su sayacını aracın bagajına yükleyerek çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sularında Ostim Sanayi Sitesinde meydana geldi. Hırsızlar, bir işyerinin bahçesinde bulunan 100 bin TL değerindeki 263 adet su sayacını 06 DVY 59 plakalı bir aracın bagajına yükleyerek çaldı. Pazartesi günü iş yerine gelip sayaçları yerinde bulamayan çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde hırsızların rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.


Plakanın sahte olduğunu iddia eden iş yerinin genel müdürü Şeniz G., olayı şu şekilde anlattı:


“Pazartesi günü elemanlardan biri saat 11 gibi aşağı iniyor. Malzeme lazım olmuş, diğer binamızdan şirkete geliyor. Aşağının kapısını açtığı zaman sayaçların olmadığını fark ediyor. Yukarı çıkıp haber verince kamera kayıtlarına bakmak geliyor akıllarına. Cumartesi günü akşam 17.19 sıralarında sitenin alt katından giriş yapıyorlar. 17.30 gibi de araç, hemen yan binamızın önüne park ediyor ve içinden biri inip bizim kapımızın olduğu kısma geliyor.”



“Sayaçların orada olduğunu biliyor”


Hırsızların sayaçları kolayca bulduğunu belirten Şeniz G., “Sayaçların orada olduğunu biliyor gibi bir sürü kutuyu geçip onların yanına geliyor. Poşetleri kaldırıp içine bakıyor. İçinden bir tane sayaç alıp gidiyor ve arabadakine gösteriyor. Muhtemelen ‘para eder mi’ ya da ‘aradığın bu mu’ diye soruyor. Daha sonrasında bizim kapının önüne park ediyorlar ama değişik bir ışık takmışlar sanırım. Fren ışıkları dışında yukarıda bir aydınlatıcı var. Bizim görebildiğimiz kadarıyla arabada bir şoför, bir bagajda, bir de sayaçları tespit eden toplamda 3 kişi var” dedi.



“Sanki babasının dükkanından mal alıyor”


Hırsızların rahat tavırları karşısında şaşkınlığa uğradıklarını ifade eden Şeniz G., “3 kişi kapının önüne kadar arabayı yanaştırıyorlar. O sırada sayacı tespit eden kişi ise bagaja oturuyor, ayaklarını aşağı sallıyor. Sanki babasının dükkanından mal almaya gelmiş gibi ayaklarını sallayarak yanaşıyor. Daha sonra hızlı bir şekilde sayaçları yüklüyor” dedi.


Hırsızın yüzünü göremediklerini belirten Şeniz G, hırsızların bunu çok profesyonelce ve rahatça yaptıklarını söyledi. Sitenin güvenlik zafiyetinin bulunduğunu kaydeden Şeniz G., ”Polisi çağırdık, geldiler, baktılar ama dış mekan olduğu için ayak izi ve parmak izi alamadılar. Plakayı bildirdik, kamera kayıtlarını verdik ama bize geri dönüş yapan olmadı. ‘Haber veririz’ dediler, bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:23
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