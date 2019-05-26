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26.05.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Mayıs 2019 Pazar 06:55
26.05.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

زُيِّنَ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۢ وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar.

 Ama Allah’tan korkanlar onlardan kıyamet gününde üstün olacaklardır.

 Allah dilediğine hesapsız rızık verir."

(Bakara Suresi, âyet:212)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
 
TEFSİRİ:

Burada da iki insan tipi yer almaktadır: Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak, bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkârcılar; diğeri de onların alay ettikleri, fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah’ın hesapsız lutuflarını kazanacak olan takvâ sahipleri yani dinî duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir.

 

ALLARASULÜ'NDEN  (Sallalahu Aleyhi ve Sellem)   

"Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız.

 Çünkü böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur."

 (İbni Mâce, Zühd, 9)

 
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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 06:55
  1. 26.05.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Bakara 212. ayet
  3. dünya hayatı
  4. nimetler

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