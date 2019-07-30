26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti Adıyaman’ın Besni ilçesinde 26 yıllık sınıf öğretmeni not bırakarak silahla intihar etti.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 26 yıllık sınıf öğretmeni not bırakarak silahla intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Besni Gülüsüm İbrahim Erdemoğlu İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Erol Ağır (51), sabah saatlerinde ’intihar edeceğim’ diye not bırakarak evinden çıktı. Ailesinin polise haber vermesi üzerine harekete geçen Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi Yazıkabak mevkiinde Erol Ağır’ın cesedine ulaştı. Ağır’ın tek kırma tüfek ile intihar ettiği belirlendi.

Ağır’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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