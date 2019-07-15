0553 313 94 23

26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’nın köy baskınlarında ailelerini kaybeden şehit çocukları Aynur ve İshak Demir çifti, tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra çocuklarını kucaklarına aldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
26 yıl sonra 15 Temmuz’da doğan bebeklerine Ömer Halis ismini verdiler

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’nın köy baskınlarında ailelerini kaybeden şehit çocukları Aynur ve İshak Demir çifti, tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra çocuklarını kucaklarına aldı. Demir çifti, 15 Temmuz’da doğan çocuklarına Ömer Halis ismini verdi.


PKK’lı teröristler tarafından 1993 yılında farklı saldırılarda babaları şehit olan Aynur ve İshak Demir çifti, 26 yıl önce evlendi.


Tüp bebek tedavisi ile 26 yıl aradan sonra ilk bebeklerini kucaklarına alan Demir çifti, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde doğan bebeklerine Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeciler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir’in ismini verdi.


Baba İshak Demir, çok mutlu olduklarını ifade ederek, bebeklerinin Ömer Halisdemir gibi kahraman biri olmasını istediklerini söyledi. Baba Demir, “Mardin Nusaybin’de oturuyorum. Şuan çifte gurur ve mutluluk yaşıyorum. İsminin Ömer Halis Demir olmasından gurur duyuyorum. Bir Ömer Halis Demir gider, bin Ömer Halis Demir gelir. Artık vatan sevgisinden dolayı o şerefe nail olduğum için çok mutluyum. 26 yıl sonra bu mutluluğu yaşamak çok güzel” dedi.


Baba İshak Demir’in kardeşi Zekeriya Demir de, çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bugün 15 Temmuz. Bir yandan çok mutsuzuz, içimiz kan ağlıyor. Bir yandan da çok mutluyuz. Tam 26 yıl aradan sonra Allah bize bir evlat nasip etti. Üç defa farklı illerde tedavi gördük. 3 ay önce tedaviyi bıraktık. Yengem rahatsızlandı ve tesadüfen hamile olduğunu öğrendik. Testler doğru olduğunu gösterdi. Bir yandan hüzünlü, bir yandan çok mutlu olduğumuz bir güne geldi. 15 Temmuz’da doğan bebeğin ismini düşünmemize bile gerek yok. Ülkenin tarihini değiştiren asker Ömer Halis Demir dedik. İnşallah Allah ülkemize darbe yaşatmaz ama ola ki olursa Ömer Halis Demirler yaşıyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baca yangını korkuttu
    1. Baca yangını korkuttu
    2. İtfaiyeciler yavru köpek için seferber..
    3. Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef..
    4. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    5. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    6. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    7. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    8. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    9. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    10. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    11. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    12. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    13. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    14. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    15. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    16. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    17. Yaralı karacaya polis sahip çıktı
    18. Sivas'ta kene paniği! 24 yaşındaki..
    19. Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    20. ABD'nin S-400 yaptırımına bomba..
    21. Tarihi pancar deposunun yıkılması
    22. Erdoğan: "Bu ihanet çetesiyle mücadele..
    23. Erdoğan: "Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü..
    24. AnadoluJet uçağına "15 Temmuz" logosu
    25. Erdoğan: "Hizipçilik, ekipçilik, dar..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi görünüm,..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet,..
    28. Taksim’de vatandaşlar yağmura..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman,..
    30. 15 Temmuz'un Meclis'teki kahramanları
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”