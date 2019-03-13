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26 yıl hapis cezası bulunan şahıs, söz verdi

Manisa’da 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:50
26 yıl hapis cezası bulunan şahıs, söz verdi

Manisa’da 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı. Hastane çıkışında şahıs, “Artık buraya kadar. Tertemiz çıkacağım. Bundan sonra çoluk çocuğumuza, işimize gücümüze bakacağız” dedi.

 

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Dikili ilçesinde yaşayan ve 2013 yılından bu yana hakkında 23 ayrı yakalama emri, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.’nın (38) 3 aydır Manisa’da ikamet ettiğini tespit etti. Zanlıyı takibe alan polis, Adnan Menderes Mahallesi Turgutlu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca sonrası M.A.’yı kıskıvrak yakaladı. “Bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 26 yıl 4 ay 645 gün hapis cezası olan M.A., sağlık raporu için Manisa Şehir Hastanesine getirildi. Yapılan sağlık kontrolünün ardından hastaneden çıkarılan M.A. polis otosuna götürüldüğü sırada gazetecilere dönerek, “Artık buraya kadar. Tertemiz çıkacağım. Bundan sonra çoluk çocuğumuza, işimize gücümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

 

6 yıldır aranan M.A., polis ekiplerince cezaevine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:50
  1. Manisa
  2. İzmir
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