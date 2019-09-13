0553 313 94 23

26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

Festival kapsamında Aspendos'ta "Aida" operası sahnelendi

13 Eylül 2019 Cuma 00:59
26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Aida" operası sahnelendi.

Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan, Giuseppe Verdi'nin "Aida" operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, orkestra şefliğini İtalyan orkestra şefi Fabrizio Maria Carminati yaptı.

Antalya ve Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra, koro sanatçılarının eşliğinde, eserin festivaldeki ilk temsilinde, solist sanatçılar soprano Anna Nechaeva "Aida"yı, tenor Murat Karahan "Radames"i seslendirdi.

"Aida" operası sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

13 Eylül'de saat 21.00'de başlayacak ikinci temsilde ise "Aida"yı Franceska Tiburzi, "Radames"i Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise bir önceki temsilde olduğu gibi soprano Anastasia Boldyreva canlandıracak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 00:59
  1. Antalya
  2. antik tiyatro
  3. Aspendos
  4. Bale
  5. festival
  6. Opera

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı harekete geçme çağrısı
    1. Ürdün'den BMGK'ye İsrail'e karşı..
    2. Galatasaray, Metin Oktay’ı andı
    3. İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye..
    4. 26. Uluslararası Aspendos Opera ve..
    5. Kahramanmaraş’ta günübirlik daireler..
    6. İzmir’de yolcu otobüsü alev alev yandı
    7. ABD'den Suriye'ye asker sevkiyatı..
    8. Yanan çadırda ceset bulundu
    9. AB ülkeleri Netanyahu’nun "ilhak"..
    10. E5’te zincirleme trafik kazası: 4..
    11. Hong Kong'tan Londra Borsası'na 39..
    12. E-devlet adres değişikliği nasıl..
    13. Kaşıkçı sonrası ABD-Suudi Arabistan..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit..
    15. Sisi ve generallerine yolsuzluk..
    16. ABD yönetimi 11 Eylül saldırısının..
    17. Quaresma'dan Fikret Orman için ağır..
    18. İşgal sırasında kaçan eski askerin..
    19. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Eylül 2019
    20. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    21. 3 yıldır firari olan kumpasçı hakim..
    22. Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan..
    23. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    25. Mayalı ekmek hamuru tarifi
    26. Fransa Ulusal Meclis Başkanı hakkında..
    27. Rusya'da muhaliflerin ofisleri ve..
    28. Teslim edilmeyen okulları için..
    29. Çorlu Deresi simsiyah akmaya devam..
    30. Evren varsayılandan daha genç olabilir
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı