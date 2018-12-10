0553 313 94 23

26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:55
26 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 817 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 926 terör (PKK/KCK 175, sol 9, DEAŞ 46, FETÖ/PDY 696), 3 bin 290 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 187 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 403 kişi gözaltına alındı.

Son 1 haftada yurt içinde 1'i ölü, 19'u sağ, 6'sı teslim olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde Diyarbakır'da 12, Bingöl'de 9, Tunceli'de 5, Bitlis'te 4, Mardin'de 3, Osmaniye'de 3, Şırnak'ta 2, Muş'ta 1 ve Van'da 1 olmak üzere 40 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 7’si ağır ve uzun namlulu toplam 21 silah, 2 adet el bombası, 428 kilogram patlayıcı madde, 2 bin 27 adet muhtelif muhimmat ele geçirildi, 4 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 321 operasyonda 900 kilogram esrar, bin 417 kilogram eroin, 3,71 kilogram kokain, 17 kilogram afyon sakızı, 55,1 kilogram bonzai, 6,64 kilogram metamfetamin, 19 bin 982 adet ectasy, 232 adet captagon, 2 bin 905 adet sentetik ecza, 985 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 268 bin 119 paket kaçak sigara, 13 bin 872 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 290 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör avı

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 310 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 238 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 503’ü denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 567 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 187 organizatör gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:55
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Tunceli
  5. Muş
  6. Mardin
  7. Diyarbakır
  8. Bitlis
  9. Bingöl
  10. içişleri bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garanti, öz tüketimi için ilk güneş enerjisi yatırımını gerçekleştirdi
    1. Garanti, öz tüketimi için ilk güneş..
    2. Başkentte DHKP-C operasyonu! 14 gözaltı
    3. İnfaz koruma memuru FETÖ'den gözaltına..
    4. Bigane kalmayalım
    5. Çöken ahırın altında kalmaktan son..
    6. Bay Kemal bütün izinleri kaldırdı! CHP..
    7. Büyüme rakamları açıklandı (2)
    8. Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı
    9. Cuma hutbeleri daha etkili olabilir!
    10. Ergün Atalay kimdir nerelidir?
    11. Kuveyt Türk, İstanbul'da altın..
    12. Gönül Belediyeciliği kazanacak
    13. 2019 asgari ücret ne olur
    14. İstanbul yeni havalimanına nasıl..
    15. TCMB'den döviz depo ihalesi
    16. Ankara'da DHKP-C operasyonu
    17. Bir haftada 26 terörist etkisiz hale..
    18. Semazenler AA'nın fotoğrafları için oy..
    19. Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor
    20. Yargıtay karar verdi! Bunu yapan..
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    CHP'ye kendi yaptırdığı ankette şok! Oylar düşüşte
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz
    ABD’li yazar patladı: Türkiye’yi yönetememekten bıktım! Galiba Feto’yu vereceğiz