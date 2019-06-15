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26. Sultan Sekisi Toplantısı “23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı” gündemi ile toplanacak

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 26.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
26. Sultan Sekisi Toplantısı “23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı” gündemi ile toplanacak

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, 26. Sultan Seksi Toplantısı’nın konusunu “ Milli Mücadele’nin ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı olarak belirlediklerini açıkladı. Güzel, “Bu münasebetle, 17 Haziran Pazartesi günü saat 20 00’de İbrahim ErkalDadaş Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonun ’da Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur’un sunacağı“17 Haziran 1919 Erzurum Vilayet Kongresi” konulu konferansla Milli Mücadele’nin 100. Yılı etkinliklerine katkı sunacağız” dedi.


Çöken, Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri arasında yeni bir devlet kurmak için başlatılan şanlı mücadelenin üzerinden tam yüz yıl geçtiğini anlatan ERVAK Başkanı Erdal Güzel, “Hatırlanacağı üzere 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemâl Paşa’nın, Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi23 Temmuz 1919 da Erzurum’da alevlenmiş ve bu özgürlük ateşi tüm Anadolu’yu sardığı gibi dünya üzerindeki mazlum milletlere de ümit ışığı olmuştur.


Manda ve himayenin reddedildiği, millî iradenin hakim kılındığı, misak-ı milli sınırları içerisinde vatanın bir bütün olduğunun dünyaya haykırıldığı 23 Temmuz Erzurum Kongresi, Türk tarihininaltın sayfalarından biridir.


Millet olarak, “Geçmişi unutanlar gelecekte aynı şeyleri tekrar yaşamak zorunda kalırlar” gerçeğini unutmayarak, Milli Mücadeleyi ve bu mücadelenin kahramanlarını hatırlamak ve gelecek nesillere tüm detaylarıyla nakletmek zorundayız” diye konuştu.


Kurulduğundan beri şehrin maddi ve manevi kalkınmasına öncülük eden, şehrin siyaset üstü sivil kuruluşlarının başında gelen Erzurum Kalkınma Vakfı olarak her yıl “Sultan Sekisi Toplantısı” isimli etkinlik yaptıklarını anımsatan Başkan Güzel, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu toplantılarda şehrimizi ve bölgemizi ilgilendiren önemli bir konuyu gündeme alıp farkındalık oluşturmaktayız. Doğu Anadolu Projesi’yle(DAP) başlatmış olduğumuz bu toplantılardaSarıkamış Harekatı, Tabyalar, OvitGeçidi, Organik Tarım, İpek Yolunda Demiryolu, Bölgesel Kalkınmada Tohumculuk, Kış Turizmi, 2011 Üniversiteler arası kış oyunları, Sınır Kapılarında Dış Ticaret, Enerji ve Savunma Sanayi, Erzurum Bölgesi Uygun Yatırım Alanları, Erzurum İli Kalkınma Raporu, Çoruh Vadisinin Coğrafi ve Kültürel Zenginlikleri, Oltu Şura Hükümeti, Yanık Dere Şehitleri, Bölgesel Kalkınmada Birlik Beraberliğin Önemi Erçimsan Örneği, Sağlık Turizmi, Hınıs’ın Doğal ve Kültürel Zenginlikleri ,Narman’ın Doğalve Kültürel Zenginliklerigibi konuları işleyipve bu konularda istenilen amaca ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz.


Bu yıl yapacağımız 26. Sultan Seksi Toplantısı’nın konusunu “ Milli Mücadele’nin ve 23.Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.Yılı olarak belirlemiş bulunmaktayız.


Bu münasebetle, 17 Haziran Pazartesi günü saat 20 00’de İbrahim ErkalDadaş Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonun ’da Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur’un sunacağı“17 Haziran 1919 Erzurum Vilayet Kongresi” konulu konferansla Milli Mücadele’nin 100. Yılı etkinliklerine katkı sunacağız.


Bu konferansımızda Erzurum Kongresini hazırlayanların torunlarını aramızda görmeyi arzu etmekteyiz.


Milli Mücadele’nin 100.yılı münasebetiyle 2019 yılı içerisinde başka etkinliklerle de sorumluluğumuzu yerine getirmeyi amaçlamaktayız.


Erzurum Kalkınma Vakfı olarak, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100. yılı münasebetiyle hazırlamakta olduğumuz bir kitabı da bu etkinlikler çerçevesinde ücretsiz dağıtmayı planlamış bulunmaktayız.


Milli Mücadele’nin 100.Yılında,bize bağımsız bir ülke bırakan, başta hemşerimiz Mustafa Kemâl Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele’nin şanlı kahramanlarını ve şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygı ve tazimle ile eğiliyoruz. Ruhları şad olsun.” İfadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 17:23
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