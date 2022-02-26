26 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs bugün kaç vaka var? Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Şubat ayının başında yaşanan pikin ardından vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başladı. Peki, bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgınında vaka sayıları yakından takip ediliyor. Vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle ‘Bugün kaç vaka var?’ sorusunu araştırmaya başladı.
26 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının paylaşılmasıyla birlikte “%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı” paylaşımında bulundu.