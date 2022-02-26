26 Şubat 1998: Mesut Yılmaz’ın Hükümeti Darbeyle Tehdit Etmesi

Yaptığı açıklamalar ile vatandaşı darbeyle korkutan Yılmaz, kendisinin başbakanlığında bir hükümetin kurulması yönünde açıktan mesajlar verdi. Yılmaz, milletin verdiği oylarla kurulan meşru hükümete karşı uygulanan baskının karşısında yer almayarak, demokrasinin yara almasına neden oldu.

Yılmaz 24 Şubat günü açıkça şunları söylemişti: 'Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın çarşaf çarşaf yayınlanan uyarılarını anlamayacak kadar kör. TSK, Sincan benzeri bir uyarıyı 28 Şubat'ta da yapacak.' (Yenişafak,2012)

Yılmaz, tanklarla korkutma demecinin hemen ertesi günü 25 Şubat'ta da bu kez 'Ordu'nun hükümetin gitmesini istediğini' belirterek başbakan olmak istediğini ifade etti. Yılmaz, 25 Şubat'ta şunları söyledi: 'Ordu, bu hükümetin gitmesini istiyor. Ben darbeyi önlemek için yeni bir hükümet oluşumu konusunda özveriye hazır olduğumu söylüyorum'

Yılmaz, 26 Şubat'ta ise herkesin aklını başına alması gerektiğini belirterek, 28 Şubat'a doğru mesajlarını sertleştirdi: 'Gelin darbe olmasın, rejim tehlikeye uğramasın diye işbirliği yapalım. Darbeye karşı uzlaşma çağrısı yapıyorum. Herkesin aklını başına alması lazım'

Yılmaz, Refahyol'un istifasıyla birlikte zaman kaybetmeden Cumhurbaşkanı Demirel'den başbakanlık görevi istedi.

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