26 Şubat 1998: Mesut Yılmaz’ın Hükümeti Darbeyle Tehdit Etmesi
26 Şubat'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Mesut Yılmaz’ın Hükümeti Darbeyle Tehdit Etmesi, İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen kişilerin Aşkale'ye sürgün gönderilmesi, Hocalı Katliamı'nda Ermeni gruplar 613 Azeri'yi öldürmesi. İşte detaylar...
26 Şubat 1998: Mesut Yılmaz’ın Hükümeti Darbeyle Tehdit Etmesi
Yaptığı açıklamalar ile vatandaşı darbeyle korkutan Yılmaz, kendisinin başbakanlığında bir hükümetin kurulması yönünde açıktan mesajlar verdi. Yılmaz, milletin verdiği oylarla kurulan meşru hükümete karşı uygulanan baskının karşısında yer almayarak, demokrasinin yara almasına neden oldu.
Yılmaz 24 Şubat günü açıkça şunları söylemişti: 'Hükümet, Cumhurbaşkanı'nın çarşaf çarşaf yayınlanan uyarılarını anlamayacak kadar kör. TSK, Sincan benzeri bir uyarıyı 28 Şubat'ta da yapacak.' (Yenişafak,2012)
Yılmaz, tanklarla korkutma demecinin hemen ertesi günü 25 Şubat'ta da bu kez 'Ordu'nun hükümetin gitmesini istediğini' belirterek başbakan olmak istediğini ifade etti. Yılmaz, 25 Şubat'ta şunları söyledi: 'Ordu, bu hükümetin gitmesini istiyor. Ben darbeyi önlemek için yeni bir hükümet oluşumu konusunda özveriye hazır olduğumu söylüyorum'
Yılmaz, 26 Şubat'ta ise herkesin aklını başına alması gerektiğini belirterek, 28 Şubat'a doğru mesajlarını sertleştirdi: 'Gelin darbe olmasın, rejim tehlikeye uğramasın diye işbirliği yapalım. Darbeye karşı uzlaşma çağrısı yapıyorum. Herkesin aklını başına alması lazım'
Yılmaz, Refahyol'un istifasıyla birlikte zaman kaybetmeden Cumhurbaşkanı Demirel'den başbakanlık görevi istedi.
26 Şubat 1943: İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen kişilerin Aşkale'ye sürgün gönderilmesi
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.
Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.