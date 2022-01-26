26 Ocak 1974: CHP- MSP koalisyonu hükümeti göreve başladı
26 Ocak'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu hakkında Fetö’den yakalama kararı çıkartılması. Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir hayatını kaybetti. Türk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı İzmir'de düştü. CHP- MSP koalisyonu hükümeti göreve başladı. Detaylar haberimizde.
26 Ocak 2018: AYM Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın Oğlu Hakkında Fetö’den Yakalama Kararı Çıkartılması
Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.
26 Ocak 1948: Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Kazım Karabekir hayatını kaybetti
Atatürk'ün vefatının ardından 26 Ocak 1939 tarihinde İstanbul Milletvekili seçildi. 1943 yılında tekrar milletvekili seçildi ve 5 Ağustos 1946 tarihinde yapılan TBMM başkanlık seçimlerinde Meclis Başkanı seçildi. 26 Ocak 1948 tarihinde 66 yaşında iken geçirdiği bir kalp krizi sonucu Ankara'da öldü.
26 Ocak 1974: Bülent Ecevit başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)- Milli Selamet Partisi (MSP) koalisyonu hükümeti göreve başladı.
26 Ocak 1974: Türk Hava Yolları'nın Van adlı yolcu uçağı İzmir Cumaovası Havaalanı'nda pistin100 metre uzağında yere çakıldı; 63 kişi öldü.