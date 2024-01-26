26 Ocak 1894: Şeyh Ahmed Kâmil Efendi’nin vefatı

Asıl adı Şeyh Ahmed Kâmil Efendi’dir. Şiirlerinde Kâmil mahlasını kullandı. Hocazâde sanıyla tanındı. Silivri müftüsü Gürcü Osman Efendi’nin oğludur. Tahsilini babasından yaptı. Onun vefatından sonra Silivri’deki malını mülkünü satıp İstanbul’a geldi.

Nakşıbendi tarikatının büyük şeyhlerinden ve Miftâhu’t-Tefâsîr adlı önemli eserin yazarı Kütahyalı Evliyâzâde İsmâil Hakkı Efendi’nin namına Edirnekapı dahilinde Keçeci Pîrî Mahallesi’nde Tekke sokağında bir tekke yaptırdı. Orada uzun müddet şeyhlik yaptı. 1894 senesinde İstanbul’da vefat etti ve tekkesine defnedildi.

Hocazâde Ahmed Kâmil Efendi’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. 1289/1872 yılında taşbaskı olarak 64 sayfa hâlinde İstanbul’da basılmıştır. Bu eserde 171 gazel, 2 müstezad, 4 muhammes, 5 tarih, 1 murabba’, 2 müseddes yer almaktadır.

İbnü›l-Emin, Kâmil Efendi’nin şiiri hakkında şu değerlendirmeleri yapmaktadır: Gazel tarzında söylediği mutasavvıfâne sözler, aruz veznine tatbik olunmuştur. Fakat kelimeleri yerli yerinde kullanamamak, sözü muntazam surette tertip ve maksadı layıkıyla ifade edememek gibi kusurlara pek çok tesadüf edilmektedir (İnal 1988: 792). Şiirine örnek Son Asır Türk Şâirleri’ndedir.

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