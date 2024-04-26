26 Nisan 1956: Kıvâmüddin Burslan'ın vefatı (Âlim)

Kazan’da doğdu. Babası Mehmed Nur Efendi, annesi Tavli Server Hanım’dır. Kıvâmüddin burada başladığı tahsiline 1911’de Medine’de devam etti. Tefsir, hadis, fıkıh ve Arap edebiyatı okuyarak her birinden icâzet aldı. 1916’da İstanbul’a giderek Medresetü’l-mütehassısîn’e girdi ve burayı da bitirip mezuniyet ruûsunu kazandı (1922).







Eylül 1927’de İstanbul vâiz adayı olarak ilk memuriyetine başladı, Mart 1928’de bu göreve asaleten tayin edildi. 1929-1940 yılları arasında İstanbul Üniversitesi (Dârülfünun) Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü’nde asistanlık yaptı, bir süre de üniversitenin tercümanlık görevini yürüttü. Dârülfünun’un lağvı üzerine 1940’tan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı zat işleri tetkik memurluğu görevinde bulundu.







Ahmet Hamdi Akseki’nin Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde müşavere heyeti tetkik memurluğuna, ardından da aynı heyette üyeliğe tayin edildi (17 Nisan 1945). Bu görevde bulunduğu sırada gözlerinin çok az görmesine rağmen üye arkadaşı Hasan Hüsnü Erdem’le birlikte Nevevî’nin Riyâżü’ṣ-ṣâliḥîn adlı eserinin Türkçe’ye çevrilmesinde büyük hizmetleri oldu.







Gözlerinin görmemesi ve bazı hastalıkları dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu üyesi iken Ağustos 1955’te emekliye ayrıldı. 26 Nisan 1956’da Ankara’da vefat etti ve Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi. Sahasında iyi yetişmiş bir ilim adamı olan Kıvâmüddin Burslan dinî ilimler kadar müsbet ilimlere de vâkıftı.