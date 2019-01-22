Dünyada gelir dağılımdaki adaletsizlik ciddi boyutlara ulaştı

Davos'ta başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde, dünyadaki zenginler ile yoksullar arasında gittikçe açılan mesafeyi vurgulayan bir rapor yayınlandı.

Yoksulluğa karşı faaliyetler yürüten Oxfam'ın yayınladığı rapora göre, dünyanın en zengin 26 insanının toplam 1.4 milyar dolarlık serveti, dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50'lik kesimini oluşturan 3.8 milyar insanın toplam varlığına eşit.

Zenginin serveti arttı, yoksulun azaldı

Rapora göre, dünya çapında 2 bin 200 milyarderin serveti 2018 yılında 900 milyar dolar, yani günde 2.5 milyar dolar artış gösterdi. Buna göre, en zenginlerin serveti yüzde 12 oranında artarken, dünya nüfusunun en yoksul yarısının varlığı yüzde 11 azaldı.

Servetin giderek daha az sayıdaki insanın elinde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, 2018'de zenginlerin daha zengin, yoksulların ise daha yoksul hale geldiği ifade edildi. Öyle ki, nüfusun en yoksul yüzde 50'sinin sahip olduğu servet miktarına eş değer servete sahip olan milyarderlerin sayısı 2016'da 61 iken 2017'de 43'e ve 2018'de 26'ya düştü.

Milyarder sayısı 10 yılda 2 kat arttı

Zenginler ile yoksul kesim arasındaki uçurumun giderek büyümesinin yoksulluğa karşı mücadeleyi zorlaştırdığını belirten Oxfam raporunda, yüzde 1 oranında alınacak varlık vergisi ile 418 milyar dolar gelir sağlanabileceğini ve bununla da dünyada okula gitmeyen tüm çocukların eğitim masrafları ile sağlık hizmetlerinin karşılanabileceğini ve 3 milyon ölümün engellenebileceği vurgulandı.

Raporda dikkat çekilen diğer bilgilere göre, 2008 krizinden bu yana geçen 10 yılda milyarderlerin sayısı iki kata yakın arttı. Bu dönemde, dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 112 milyar dolara çıkarken, Bezos'un servetinin sadece yüzde 1'i'nin 105 milyon nüfuslu Etiyopya'nın yıllık sağlık bütçesine eş değer olduğu kaydedildi.

Oxfam'ın kampanyalar sorumlusu Matthew Spencer, "Bu şekilde olmak zorunda değil. Dünyada herkese hayatta şans verecek yeterince varlık var. Hükümetler servete ve işletmelere gereken vergiyi uygulayarak insanların canını kurtaracak ve yaşam koşullarını geliştirecek ücretsiz ve kaliteli kamu hizmetlerine kaynak sağlamak için harekete geçmeli" dedi.

(Habertürk)