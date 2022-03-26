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Korona Virüs 26 Mart korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

26 Mart korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Korona tablosu | Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar ise güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 19:04:00 -
26 Mart korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren güncel tabloyu vatandaşlarla paylaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar akşam saatlerinde güncel tabloyu araştırmaya başlıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

26 Mart korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Henüz 26 Mart Cumartesi gününe ilişkin veriler paylaşılmadı. 26 Mart'ta ise 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965 oldu.

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