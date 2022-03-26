Sağlık Bakanlığı salgının ilk gününden itibaren güncel tabloyu vatandaşlarla paylaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar akşam saatlerinde güncel tabloyu araştırmaya başlıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

26 Mart korona vaka tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Henüz 26 Mart Cumartesi gününe ilişkin veriler paylaşılmadı. 26 Mart'ta ise 288 bin 140 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 965 oldu.