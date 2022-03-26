26 Mart 1989: 89 Yerel Seçimlerinin Yapılması

26 Mart 1989’da gerçekleştirilen yerel seçimler, SHP’nin zaferiyle sonuçlanmış, yüzde 28 oy alan SHP, bütün Büyükşehirlerin belediye başkanlıklarını da kazanmıştı.





89 yerel seçimlerine 7 siyasal parti katılmıştı. ANAP , SHP , DYP , RP, MÇP , IDP , DSP. 1989 yerel seçim sonuçları SHP’nin üstünlüğü ile sonuçlanmış ve ANAP , DYP’den sonra üçüncü parti olarak bir önceki yerel seçime göre (1984 yerel seçimi) büyük bir düşüş göstermişti.

1989 yerel seçimlerinde ANAP’ın “Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz?” sloganı ters tepti ve SHP’nin zaferiyle sonuçlandı. Dönemin SHP Lideri Erdal İnönü, “Limon gibi sıkılmaya hayır” sloganı ile partisinin oylarını yükseltmişti. ANAP’ın yüzde 21.8, DYP’nin yüzde 25.7 oy aldığı seçimlerde il genel meclisi oylarında ise DYP birinci parti olmuştu. Bu sonuçlar ‘Demirel’i coşturmuştu. Demirel “21.75 oy alan çeksin gitsin” (Uncular,1992:187) diyordu.





26 Mart 1982: Bir işçi, bir kilo et satın almak için 14 saat çalışmak zorundaydı.







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