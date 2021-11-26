26 Kasım 1934 - Lakap ve Ünvanların Kaldırılması

Kanunla Ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi, hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılıyor bütün yurttaşlar, kadın erkek, kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla temsil edilir hale geliyordu.

Gelen bu değişiklikle birlikte sadece günlük hayatta ortaya çıkan karışıklıklar giderilmedi, aynı zamanda insanlar arasındaki farkların ortadan kaldırılması amaçlandı. Böylece ağa, molla veya paşa ismi ile anılan bir kişinin başvuruda bulunduğu bir devlet kurumunda ya da ilişkide bulunduğu herhangi bir yerde insanlarla olan münasebetlerinde ilk adımda öne çıkan sınıf farkı giderilmiş oldu.





Özellikle köylük yerlerde neredeyse bir kanun koyucu olarak görülen ağaların bu etkilerinin kırılması, Cumhuriyet'in getirdiği eşitlik ilkesinin önündeki engelleri kaldırmak için atılması gereken en büyük adımlardan birisi idi. Nitekim kanun görüşmeleri sırasında Çanakkale milletvekili olan Ziya Gevher Bey yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak çok sert ve kararlı bir biçimde kürsüden "Bizim geçen maddedeki kastımız, ağalığı, efendiliği fiilen, kesin olarak kaldırmaktır. Bunu yalnız sözle değil, bir kanunla, kuvvetle, mücadele ederek kökünden atmak, kaldırmak istiyoruz." Diyerek tüm vekillere ve halka seslenmişti.







Kanun böyle olmakla birlikte generallerin ve emekli generallerin paşalık ünvanı hiçbir zaman kaldırılmadı. Devrimlerin sahibi Atatürk de dahil olmak üzere generallere ‘Paşam’ denilmeye devam edildi. Hiç bir Kemalist de kendisine paşam denilmesinden rahatsız olmadı.

26 Kasım 1946: CHP İktidarı Tarafından Senirkent Seçmenine İşkence Uygulanması

Isparta'nın Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağından 13 vatandaş noter aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına bir protesto mektubu gönderdi. Mektupta hiç bir suçları olmadığı halde jandarmanın kendilerine sistemli olarak işkence boyutlarında kötü muamele yaptığını yazıyorlardı.

Başyazarlığını ve sahipliğini yaptığı Senirkent Gazetesi'ni çıkaran Kemal Cabioğlu anlatıyor:“1946’da DP (Demokrat Parti)’nin ilk taşra teşkilatı Isparta Senirkent’te kurulmuştu..O zamanın valisi Halk Partili tabii. Çok öfkelenmiş buna. Hemen karakol kumandanına: “İyi bir ders verin şunlara!” der.

Jandarmalar Senirkent’teki demokratların ileri gelenlerinin ağızlarına gem takmışlar, sırtlarına binmişler deh diyorlar, kamçı kötek!..

Öyle vurup kan ter içinde bıraktıktan sonra, hayvanların su içtiği hatıllara yatırıyorlar, bir de onun içinde dövüyorlar!.. Sonra ölmüş hayvan leşlerinin işkembelerini başlarına takıyorlar filan derken bir facia oldu. Senirkent faciası…”

Bu olayı basın duyurmadı. Uzun uğraşlardan sonra, geçmiş dönemde Erzurum Mebusluğu yapan ve İst. Noteri olan Hüseyin Avni Ulaş noter kanalıyla basına duyurdu.

Hüseyin Avni Ulaş’ın naklettiği olayın ayrıntısı şöyleydi: "Devletin Partisi, CHP’ye ye oy vermeyip, Komünist (!) Demokratlara taraftar olmak, düpedüz eşekliktir. Bu yaratıklara EŞEKÇE muamele etmek gerekir." diye kararlar alındı gizlice.İlk uygulama Erkan'ların Hamza'da başladı.

Kaymakamlık odacısı, Erkan’ların Hacı Hamza’nın kafasına yular bağlamış, onu cadde ortasından çarşı içine doğru çekerek götürüyordu.Hacı’nın sırtına tahribat kâtibi binmişti, elindeki kızılcık sopasıyla;“Deh hadi, deh!” diyerek, bacaklarına olabildiğince şiddetlice vuruyordu…Daha elli metre gitmeden yere çöktü Hacı. Odacı, Hamza’nın kafasına takılı yuları, hala koparırcasına çekiştiriyordu. Tahribat kâtibi, yere yığılan adamın üstüne daha rahat oturup elindeki kızılcık sopasıyla vurmaya devam etti;- Deh, hadi deh!

İlçenin tüm memurları, jandarma korumasında, bu senaryodaki görevlerini, caddenin iki yanına sıralanıp; “Deh, hadi, deh!” naralarıyla eksiksiz yerine getirirken Senirkent halkı akla hayale gelmeyecek bir olayı görmenin şokunu yaşıyordu…(gerçektarihdeposu)

Senirkent Faciasının avukatı Şefik Seren'in ifadelerine göre; 26 Kasım 1946 tarihinden itibaren mağdurlara Senirkent bucağındaki devlet yetkilileri ve jandarma tarafından şu işkenceler yapılmıştır:





1) Sandalye üzerine oturtulan Jandarma erinin yardımıyla kıpırdamasına imkan verilmeden ayakları patlatıncaya kadar falaka dayağı atmak. İnsan şuurunu bozacak kadar olan bu hakikatın ilavesini anlatmaktan hicap duyuyoruz.

2) Ağızlarına gem vurularak veya gemsiz olarak hayvanlar gibi su içmeye götürülmemiz, bizi insanlığımızdan bıktıracak hakaret ve işkencelerin diğer bir örneğidir.

3) Islak ve karanlık bodrumlara hapsedilip üzerimize 20-25 gaz tenekesi su dökülmek suretiyle ıslanma cezası

4) Şapkalarımızı başımızdan çıkarıp içini ufak ve büyük pisliklerle doldurduktan sonra şapkayı başa giymeye mecbur etmek ve hatta şapka içindekilerini içirmek..

5) Yüzüstü yere yatırıp insanların en mukaddesi olan namuslarına tecavüz etmeye yeltenerek mağdurlara korku ve dehşet vermek

6) Su dolu havuzlara vatandaşları soğuk gecelerde elbiseleriyle birlikte atarak boğazına kadar su içinde ördek gibi yüzdürmek. Ara sıra boğma tehditleri yaparak çıkarıp yeniden çeşitli dayaklara maruz bırakmak (Seren,1947:9-10)

Senirkent Olayı, 18 Ocak 1947'de noter aracılığıyla TBMM Başkanlığına bir protesto mektubu göndererek, bucak müdürünü ve jandarmayı şikâyet etmeleriyle ortaya çıkmıştı.

26 Kasım 2018: İstanbul’da Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Hayatını Kaybetti





İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



