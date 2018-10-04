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26 kaçak yakalandı

Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:35
26 kaçak yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında yaya ilerleyen grubu durdurdu.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 26 kişi gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:35
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