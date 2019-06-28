İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından "Caza Dokunan Eller" temasıyla düzenlenen 26. İstanbul Caz Festivali, yarın başlıyor.

Caz müziğin usta isimlerinden güncel müziğin tanınmış ekiplerine, 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı festival, 27 farklı mekanda 50'nin üzerinde konseri sanatseverlerle buluşturacak.

Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilen festival, bu hafta sonu "Parklarda Caz" etkinlikleriyle başlayacak.

Ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğin ilki yarın Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde saat 18.00'de başlayacak. İkinci gün etkinliği ise 30 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Khalkedon'da gerçekleştirilecek.

Festival, 3 Temmuz'da Jose James'i, 5 Temmuz'da Aydın Esen ve grubunu, 7 Temmuz'da Cyrille Aimee ile Elchin Shirinov Trio'yu, 8 Temmuz'da Bill Charlap Trio'yu, Alfredo Rodriguez ve Pedrito Martinez'i, 9 Temmuz'da Snarky Puppy ve Shake Stew yedilisini, 10 Temmuz'da Kamasi Washington'ı, 11 Temmuz'da ise Joss Stone'u konuk edecek.



Festival, 16 Temmuz'da Ömür Göksel ve Hakan Başar Trio, 17 Temmuz'da Shai Maestro Trio, 18 Temmuz'da Jacob Collier ve Makaya McCraven konserlerine de ev sahipliği yapacak.

- Ücretsiz etkinliklere bir yenisi ekleniyor

İstanbul Caz Festivali bu yıl, ücretsiz etkinliklerine bir yenisini ekleyerek, Beyoğlu'nun Haliç kıyısında bulunan Halıcıoğlu Parkı'nda "Ah Şu Cazlar Blues'lar" etkinlikleri düzenleyecek.

Türkiye'den ve dünyadan geleneksel müzik ile doğaçlamanın bir araya geldiği başarılı örneklerin sunulacağı konser, 7 Temmuz Pazar akşamı saat 19.30'da gerçekleşecek.

Caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Belçikalı sanatçı Melanie de Biasio, 5 Temmuz'da Uniq Açık Hava Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Venedik Sarayı Bahçesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleşecek 12 Temmuz'daki Paolo Fresu & Lars Danielsson "Summerwind" ile Cem Tuncer Quartet konseri klasik caz ve folku bir arada getirecek.

Festival, 18 Temmuz'a kadar sürecek.



