Resmi Gazete'de yayımlandı! Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat
26 ilde görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.26 Aralık 2018 Çarşamba 08:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da görev yapan güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
2019'da yürürlüğe girecek
Söz konusu karar 15 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
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