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26 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, uyuşturucu kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 26 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
26 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu

Uyuşturucu kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 26 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı verilen operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 88 kişiden 47'si yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılığıyla özendirilmesinin önüne geçmek amacıyla, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda 26 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Sabah erken saatlerde başlatılan ve makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'nin adı verilen operasyonda şu ana kadar haklarında gözaltı kararı çıkarılan 88 şüpheliden 47'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:20
  1. Rize
  2. narkotik
  3. uyuşturucu

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