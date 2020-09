26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülkemizde de tekrar yükselişe geçti. Vakalar her geçen gün artarken, bazı tedbirler vakaların artmasıyla birlikte tekrar hayata geçirilmeye başlandı. Geçtiğimiz dönemde 65 yaş üzeri için normalleşme adımları çerçevesinde kaldırılan sokağa çıkma yasağı tekrar gündeme alındı.

65 yaş üstüne kısıtlama kararları

Bu kapsamda koronavirüsten en çok etkilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşları korumak için çok sayıda kentimizde belirli kısıtlama kararları alındı. Bazı illerimizde 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik düğüne ve pazara gitmeme gibi yasaklar gelirken bazı illerimizde ise belirli saatler arasında sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başladı. 26 ilimizde valilikler alınan kararları ve uygulanacağı saatleri duyurdu.

65 yaş ve üzeri yasakları;

ANKARA : Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.



BURSA : Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.



KAYSERİ : 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 11:00'dan, akşam 15:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.



SİİRT : Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:



* 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir”.



ŞANLIURFA : 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.



VAN : Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi.



* 65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır.



YALOVA : 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.



ELAZIĞ : Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.



BARTIN : Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.



KÜTAHYA : 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.



KIRIKKALE : Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale’de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.



MANİSA : 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.



SİVAS : İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki corona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.



TUNCELİ : 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



KOCAELİ : Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. 20 Ağustos tarihli kararlar bugün Kocaeli Valiliği tarafından duyuruldu.



Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Sınırlamaya tabi olan vatandaşlar Kocaeli'de kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere de giremeyecek.



65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar yakın akrabaları hariç olmak üzere asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlara katılamayacak.



ESKİŞEHİR : Kıymetli hemşehrilerimiz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 Haziran 2020’de almış olduğu karar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız sabah 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmektedir.



* Kurul, 17 Ağustos 2020 tarihinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı almıştır.

* Bu sebeple; 20 Ağustos itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın serbest kartları 10.00-17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacaktır.



* Büyük risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan bir kez daha ricada bulunmak istiyoruz: Bizler için çok kıymetlisiniz!



KARABÜK : Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı. Kısıtlamadan araç şoförlerinin de sorumlu olduğu, kurala riayet etmeyen vatandaşların tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine ceza kesileceği duyuruldu.



İZMİR : 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.



KONYA : Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.



TEKİRDAĞ : Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.



BİLECİK : Bilecik’te konser, tiyatro salonu bulunmamasına rağmen 65 yaş üstü vatandaşların sinema, tiyatro, gösteri merkezi ve konser alanlarına girişinin yasaklandığı belirtildi. Kararda ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların birinci ve ikinci derece akrabalarına ait olanlar dışında düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere katılmaları da yasaklandı.



TOKAT : Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı.

Alınan karar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların 7 Eylül'den itibaren günün 10.00 ile 18.00 saatleri arası dışında sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi.

Uygulamadan kamu kuruluşları, özel iş yeri sahibi ve çalışanları ile tarım faaliyetlerinde bulunanlar muaf tutuldu.



MARDİN : Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00’den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir” denildi.



MUĞLA : Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.



Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”



ÇANKIRI : Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 11.00’den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıkladı.



ERZİNCAN: Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.



Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek.