0553 313 94 23

26 Haziran Özel Güvenlik Haftası

Türk-İş Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası’nı kutladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 10:35
26 Haziran Özel Güvenlik Haftası

Türk-İş Güvenlik-İş Sendikası Zonguldak İl Başkanı Serbay Alkan, 26 Haziran Özel Güvenlik Haftası’nı kutladı.


Toplumda özel güvenlik görevlileri için her zamanfarkındalık oluşturmanın amaçları olduğunu söyleyen Alkan, bu anlamlı günü özel güvenlik görevlilerine armağan eden ve kutlanmasında emekleri olan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çagırıcı’ya özel güvenlik görevlileri adına teşekkürlerini iletti. Alkan, "Özel güvenlik görevlileri büyük fedakarlıkla, gece demeden gündüz demeden, yaz demeden kış demeden, vatanımız, halkımız, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutmaktadır. Arkadaşlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 10:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    1. 1915 Çanakkale Köprüsü ivme katacak
    2. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    3. BAİB e-ihracat paneli düzenliyor
    4. Sinop Kalesi için proje hazırlanıyor
    5. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 5..
    6. Akdeniz Üniversitesinin ilk Çinli mezunu
    7. Ümit Şamiloğlu finali Tokyo 2020'de..
    8. Mamak’ta eserler görücüye çıktı
    9. Sıcak havalara serin çözümler Koçtaş'ta
    10. Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
    11. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    12. Bin 500’e yakın korist Çanakkale’de..
    13. Yeni Ford Puma 2020'de Türkiye..
    14. TSYD Bursa Şubesi’nden Turgay Erdem’e..
    15. Başkan Köse temizlik işleri..
    16. Adıyaman’da narkotik operasyonları hız..
    17. Türkiye, potada yükselişini..
    18. Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda..
    19. Tarihi yarımadada yeniden çadır..
    20. Uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığı..
    21. Hasta taşıyan ambulans hafif ticari..
    22. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    23. Kahvehaneye giren dev örümcek korkuttu
    24. Çocukların isteğini Başkan Güler geri..
    25. Baba ve kızı böyle bulundu! Kahreden..
    26. Büyükşehir’den kan bağışı
    27. Otomobildeki gitarı çalan hırsız..
    28. Bu bebekler organik
    29. 25. Geleneksel İlim Hikmet Yaz Okulu..
    30. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi