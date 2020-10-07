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Korona Virüs 26 hayvan türünün koronavirüs bulaştırabileceği ortaya çıktı
Korona Virüs

26 hayvan türünün koronavirüs bulaştırabileceği ortaya çıktı

İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, 26 hayvan türünün koronavirüse yakalanma ve koronavirüs bulaştırma riskine açık olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 02:30:00 -
26 hayvan türünün koronavirüs bulaştırabileceği ortaya çıktı

İngiltere College London Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 26 hayvan türünün koronavirüse yakalanma ve koronavirüsü bulaştırma riskine açık olduğunu ortaya çıkardı.

215 hayvandaki mutasyonların incelendiği çalışma kapsamında koyun, şempanze, goril, orangutan ve cüce şempanzelerde virüsün dikensiproteini ile bu türlerin ACE2 reseptörlerinin güçlü bir şekilde bağlandığı tespit edildi.

Araştırmacılar, hayvanlardan insanlara da koronavirüs bulaşabileceğini belirterek bu durumun hayvan türleri için ciddi bir tehdit oluşturabileceği gibi insanlar için de tehlikeli olacağını ifade etti.

Araştırma ekibinden Prof. Christine Orengo konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada bu konunun netlik kazanması için daha fazla araştırma yapılması ve hayvan türlerinin gözlemlenmesi gerektiğini belirtti.

Orengo, "Hangi hayvanların enfeksiyon riskine açık olduğunu görmek için deneysel olarak incelenen hayvanların ötesine bakmak istedik. Salgın riskine açık olduğunu belirlediğimiz hayvanlar, soyu tehlikede olan hayvanları ya da çiftçilerin geçim kaynaklarını tehdit edebilir. Bu hayvanlar ayrıca vizon çiftliklerinde kanıtlandığı gibi bir virüs deposuna dönüşüp hastalığı insanlara bulaştırabilir." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları dünyaca ünlü bilim dergisi Scientific Reports'ta yayınlandı.

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