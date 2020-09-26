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Korona Virüs 26 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

26 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 929 oldu. 1511 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 312 bin 966'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:47:00 -
26 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 26 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artarak 7 bin 929'a yükseldi. 1511 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 312 bin 966'ya ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514 oldu. Son 24 saatte 102 bin 9 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 615, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.6 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca: Tedbirlere daha sıkı tutunalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün." ifadelerini kullandı.

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