26 Ekim 2001: Âlim ve Fen Adamı Hüseyin Hilmi Işık’ın Vefatı

21 Mart 1911 tarihinde İstanbul-Eyüp Sultan’da doğdu. Babası Saîd Efendi ve dedesi İbrahim Pehlivan Plevne’nin Lofca kasabası, Tepova köyünden, annesi Âişe hanım ve annesinin babası Hüseyin ağa da, Lofca kasabasından idiler. Babası Said Efendi, Doksanüç Harbi denilen 1877 Osmanlı-Rus Harbinde muhâcir olarak İstanbul’a gelip, Eyyüp Vezirtekke’ye yerleşti.

Hüseyin Hilmi Efendi beş yaşında, Eyyüb Câmii ile Bostan iskelesi arasındaki Mihri Şâh Sultân ilk mektebine başladı. Burada Kur’ân-ı Kerîm’i hatmetti. 1924 senesinde aynı yerdeki Reşadiye numune mektebini birincilikle bitirdi.







“Seâdet-i Ebediyye” kitabının gördüğü alaka ve devamlı gelen suâller sebebi ile, kitabının her baskısına yeni ilâveler yaparak 1248 sayfalık bir eser meydana getirdi. Eserin İngilizceye tercümesi yapılmış ve “Endless Bliss” ismi verilerek Hakîkat Kitabevi tarafından beş cilt olarak bastırılmıştır.



Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilen Hüseyin Hilmi Işık, 26 Ekim 2001 tarihinde vefat etti. Cenazesi Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki Kaşgari Dergahı yanında defnedildi.