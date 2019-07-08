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26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 26. Dönem Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Kahraman, sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç’ın belediyecilikteki engin tecrübesiyle kazandırdığı hizmetlere yenilerini ekleyeceğine inancının tam olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Vali Şehmus Günaydın ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de katıldı.


Başkan Memduh Büyükkılıç, İsmail Kahraman’a el dokuması seccade, Kahraman da Başkan Büyükkılıç’a ziyaretin anısına Meclis Başkanlığı döneminde bastırdığı iki ciltlik Osmanlı Devlet Tarihi adlı eseri hediye etti.


Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 26. Dönem Meclis Başkanı Kahraman, Büyükşehir Belediyesi’nin şeref defterini de imzaladı. Kahraman, şeref defterindeki yazısında “Kendisiyle arkadaş olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyduğum değerli dava insanı, hizmet ehli, muhterem Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendi ile Kayseri ve ülke meselelerini mütalaa ettik. Belediyecilikte engin tecrübe sahibi değerli başkanımızın, kazandırdığı hizmetlere yenilerini katacağına inancım tamdır. Kendisine ve şahsında çalışma arkadaşlarına tebriklerimi ve hayırlı başarı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Hak muvaffak kılsın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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