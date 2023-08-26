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Tarih 26 Ağustos 1615: Âlim Hasan Kâfî'nin vefatı
Tarih

26 Ağustos 1615: Âlim Hasan Kâfî'nin vefatı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 06:17:00 - 2023-08-26 06:17:32
26 Ağustos 1615: Âlim Hasan Kâfî'nin vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Âlim Hasan Kâfî'yi hayırla yâd ediyoruz.

1544’de Bosna-Hersek’teki Akhisar kasabasında doğdu. Tahsiline on iki yaşında Akhisar’da başladı. Temel ilimleri burada öğrendikten sonra, 1566 yılında İstanbul’a giderek dokuz yıl kadar medresede okudu.


      Bosna-Hersek’teki Akhisar kasabası

1575-76 yılında medrese tahsilini tamamlamasının ardından doğum yeri olan Akhisar’a dönerek bir süre öğretim ve telifle meşgul oldu. Akhisar, Srem ve Osiek’te kadılık yaptı. Bu dönemlerde ders de verdi. Hacca gitti ve Medine’de iken derslere katıldı. 1592 yılında İstanbul üzerinden memleketine dönünce Akhisar yakınlarındaki bir bölgeye kadı oldu.



1594 yılının sonbaharına kadar yürüttüğü bu görevini bölgede çıkan karışıklıklar sebebiyle terk edip Akhisar’a döndü ve burada ders verdi. 1596 yılında meşhur eseri Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem’i yazdı. Hayatının son yıllarını eser yazarak ve ders okutarak geçiren Hasan Kâfî, 1615 tarihinde vefat etti ve Akhisar’da yaptırdığı caminin yanında bulunan medresenin bitişiğindeki türbeye defnedildi.

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