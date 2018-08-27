0553 313 94 23

251 ticari araç için polis ve MİT alarma geçti!

İstanbul’da ikiz plakalı251 ticari aracın terör için kullanılacağı istihbaratı alındı. Gerçek araç sahiplerine yeni plaka tahsis edildi. Sahte plakalı araç aranıyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:38
251 ticari araç için polis ve MİT alarma geçti!

İstanbul’da ikiz plakalı  251 ticari aracın terör için kullanılacağı istihbaratı alındı. Gerçek araç sahiplerine yeni plaka tahsis edildi. Sahte plakalı araç aranıyor.

İstanbul istihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT geçen yıl plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari aracın terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbarat üzerine alarma geçti. Terör kaydıyla POLNET’e girişi yapılan araçlarla ilgili İstanbul genelinde sıkı denetim başlatıldı. Terör yönünden tehdit unsuru algılanmayan 226 ticari araç sahibine mağdur olmamaları için yeni plaka tahsis edildi. Terör kaydı olduğu için birçok kez uygulamaya takılan 25 aracın plakasıise üç ay önce değiştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü plaka değişikliği tamamlanınca şüpheli plakaların peşine düştü.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 08:38
  1. İstanbul
  2. 251 araç
  3. polis
  4. mit
  5. terör saldırısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    251 ticari araç için polis ve MİT alarma geçti!
    1. 251 ticari araç için polis ve MİT..
    2. "AK Parti yerel seçimlere 'kazanacak..
    3. Ankara'da kamyon şoförü 5 kişilik..
    4. Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 kişi..
    5. Konutta kampanya! İndirim hamlesi..
    6. TOKİ emekliye ev hangi illerde
    7. Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi..
    8. Gemlik’te karşıdan karşıya geçmek..
    9. Rıza Çalımbay: Maçın geneline..
    10. Casado'dan 'Sarraf' itirafı: Evet..
    11. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    12. Malatya’da apartmana pompalı tüfekle..
    13. ByLock tuzakları tek tek ortaya çıktı
    14. Çorum'da düğüne biber gazı sıktılar:..
    15. Nepal'de tekne alabora oldu: 2 kişi..
    16. Bayram tatilinde trafik kazalarının..
    17. Yerel seçimlerde HDP ile CHP ittifakı..
    18. Şırnak'ta 25 kilo uyuşturucu ele..
    19. Muğla'da motosiklet kazası: 1 kişi öldü
    20. 'Sesler ve Boyutlar'
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan
    Ruhani: Türkiye'nin tavrı takdire şayan
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BTK’dan ailelere ve gençlere flaş uyarı: Dijital tuzağa düşmeyin
    BTK’dan ailelere ve gençlere flaş uyarı: Dijital tuzağa düşmeyin
    Kazdığı kuyuya düştü
    Kazdığı kuyuya düştü