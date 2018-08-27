251 ticari araç için polis ve MİT alarma geçti!

İstanbul’da ikiz plakalı 251 ticari aracın terör için kullanılacağı istihbaratı alındı. Gerçek araç sahiplerine yeni plaka tahsis edildi. Sahte plakalı araç aranıyor.

İstanbul istihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT geçen yıl plakaları çalınan, ikiz plaka tespiti yapılan ya da sahte plaka kullanan 251 ticari aracın terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbarat üzerine alarma geçti. Terör kaydıyla POLNET’e girişi yapılan araçlarla ilgili İstanbul genelinde sıkı denetim başlatıldı. Terör yönünden tehdit unsuru algılanmayan 226 ticari araç sahibine mağdur olmamaları için yeni plaka tahsis edildi. Terör kaydı olduğu için birçok kez uygulamaya takılan 25 aracın plakasıise üç ay önce değiştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü plaka değişikliği tamamlanınca şüpheli plakaların peşine düştü.