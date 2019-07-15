251 şehit için 251 fidan toprakla buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 15 Temmuz FETÖ / PDY Darbe Girişimi’nin üçüncü yıl dönümü münasebetiyle Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde şehitler Ormanı oluşturuldu.

Ormana 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için 251 fidan dikildi. Törene katılan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, 15 Temmuz Şehitler Ormanı olarak oluşturulan alanda bugün 251 fidan dikildiğini, toplam 1500 ağaçlık bir orman oluşturulacağını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını feda eden 251 şehidimizin hatırasına 251 fidanı toprakla buluşturduk. Bu, aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de milli bir ağaç dikme bayramı oluşturulması konusundaki çağrısını yaptığı günlere denk gelerek daha da anlam kazanmış oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden, şehit düşen tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile sembolik açılış yapılarak ağaç dikimine geçildi. Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, darbe girişiminin kahramanlarından olan şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in adının verildiği fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikim törenine Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Belediye Başkan Vekili İsmail Ay, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.