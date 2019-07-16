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251 Şehit için 251 Fidan

251 Şehit için 251 Fidan etkinliği kapsamında Ankara’nın Altındağ ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılışı gerçekleşti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:19
251 Şehit için 251 Fidan

251 Şehit için 251 Fidan etkinliği kapsamında Ankara’nın Altındağ ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılışı gerçekleşti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Şehitlerimizin, gazilerimizin o akşamki hatırasını burada yaşatmaya çalışacağız" dedi.


Altındağ’da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılışı yapıldı. 15 Temmuz gecesinde Altındağ’da 12 vatandaşın şehit olduğunu hatırlatan Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Yeğin, “15 Temmuz’un bir ihanet girişimi olduğu ve kendi milletinin din duygularını, eğitime ve inancına olan sevdasını sömürerek milletin başına büyük bir felaket getirmeye çalışan bir örgütün işi olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.


Bu kadar kısa süreçte hatıra ormanının tamamlanmasına şaşırdığını dile getiren Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ise, “Dünyanın en güzel milletine sahibiz. Bugün de bu millet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti ayaktadır ve sonsuza dek de öyle kalacaktır. Dünyada hiçbir millet yoktur ki vatanın her karış toprağını şehitlerine yatak al kanını da gönderine bayrak yapsın. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin onurudur, gururudur. 15 Temmuz’da şunu gördük ki Milli Mücadele’deki ruhu kaybetmemişiz. 15 Temmuz’da milletçe bir kez daha bu vatanın bölünemeyeceği tüm dünyaya haykırılmıştır” diye konuştu.


Şehit aileleri ile bir araya geldikten sonra konuşmalarını gerçekleştiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da, “Şehitlerimizin, gazilerimizin o akşamki hatırasını burada yaşatmaya çalışacağız. Allah tüm 15 Temmuz şehitlerimizden razı olsun. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Onların hatırasını yaşattıkça, canlı tuttukça biz inanıyoruz ki bu milletin, bu ülkenin geleceği garanti altında olacaktır” ifadelerini kullandı.


15 Temmuz Hatıra Ormanı’nın açılışının gerçekleşmesinin ardından Meclis İdare Amiri Yeğin, Kaymakam Karaömeroğlu, Başkan Balcı ve şehit ailelerince fidanların dikimi gerçekleşti.


Etkinliğe; Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Orhan Yeğin, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın yanı sıra 15 Temmuz gecesi şehit olanların aileleri ve gaziler katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:19
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