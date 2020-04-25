25.04.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





فَاَمَّا مَنْ طَغٰىۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۙ فَاِنَّ الْجَح۪يمَ هِيَ الْمَأْوٰىۜ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Azan ve dünya hayatını âhirete tercih eden kişi; Cehennem işte onun için tek barınaktır."

(Naziât Suresi - 37-38-38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kıyamet gününde insanlar mutlular ve bedbahtlar olarak iki kısma ayrılacaklardır. Özgür iradesiyle dünyayı âhirete tercih edip ömrünü inkâr, isyan ve taşkınlıkla geçirerek tövbe ve iman etmeden Allah’ın huzuruna çıkanlar bedbahtlardır; bunların barınacakları yer ise cehennemdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 550

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."



"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

(Tirmizi, Kıyame 30)