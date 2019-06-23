0553 313 94 23

2500 yıllık anıt mezar, vandalizm duvarına döndü

Antalya’nın Elmalı ilçesi Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan daha önce Amerikalı bilim insanları tarafından incelenen 2500 yıllık mezar anıtı, vandalizminin kurbanı oldu.

23 Haziran 2019 Pazar 11:18
2500 yıllık anıt mezar, vandalizm duvarına döndü

Antalya’nın Elmalı ilçesi Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan daha önce Amerikalı bilim insanları tarafından incelenen 2500 yıllık mezar anıtı, vandalizminin kurbanı oldu. Tarihi mezar önce define avcıları tarafından kazılarak ve kırılarak tahrip edildi daha sonra ise bölgede yaşayan vatandaşların aşk sözcüklerine kurban edildi.


Antalya’nın Elmalı ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Gölova (Müğren) Mahallesi’nde bulunan klasik Likya dönemine ait 2500 yıllık mezar anıtı tarih vandalizminin kurbanı oldu. Likya’nın sembol anıtlarından biri olarak kabul edilen ve içinde klasik çağ resimleri ile Bizans döneminde yapılan boyalı süslemeler yer alan yapının iç ve dış duvarları kazınıp, renkli boyalarla boyandı. Mahallede bulunan “Tepecik” diye adlandırılan 1200 rakımlı tepenin üstünde tek başına bulunan tarihi mezar, önce define avcıları tarafından define aramak amacıyla alt tarafı kırılarak kazıldı. Define avcıları bununla da yetinmeyerek tarihi mezarı çeşitli yerlerinden kırdı.



Define avcıları tahrip etti


Likya’nın klasik çağına (M.Ö 6. ila 5. yy) ait olan yapı Amerikalı Profesör Machteld J. Mellink tarafından da incelenmişti. Yapı daha önce define avcıları tarafından tahrip edilmişti. Tarihi mezara yapılanlar bununla da sınırlı kalmadı. Bölgede yaşayan gençler mezarın iç ve dış duvarlarını aşk sözcüklerine kurban ettiler. Özellikle mezarın içerisinin birçok yerinde bulunan karalamalar dikkat çekti. Öte yandan mezar içerisinde ateş yakılarak mezarın duvarına zarar verildi. Ateşin külleri ise çirkin bir görüntü oluşturdu.Bir mahalle sakini ise yaptığı açıklamada, “2500 yıllık anıt, duvar yazılarına kurban edildi. Klasik Likya dönemine ait önemli yapılardan biri olan Elmalı’daki anıt gözlerimizin önünde yok oluyor” dedi.



“Mellik tarafından 1970 yılında araştırılmış”


Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, “Elmalı’nın 12 kilometre mesafedeki Gölova (Müğren) mevkisinde bulunan mezar, küçük Milyas Ovası’na bakıyor. İlk kez Mellik tarafından 1970 yılında araştırılmış ancak kapsamlı yayına dönüşmemiştir. Semayük’ün 5 kilometre kuzeyinde bir tepede üzerinde monolit bloklarla örülen bir mezar odası hala zamana direniyor. Şimdilerde Tiryaki tarafından araştırılmaktadır" açıklamasını yaptı.



“Geçmişten duvarları dışında nerede ise bir eser kalmamıştır”


Çevik, "Mezarda bulunan iyi işçilik duvarların ve çatının tüm iç yüzeylerinin zamanında tamamen mimari karakterde boyalı ve bezeli olduğu boyama kalıntılarından anlaşılmaktadır. Boyamalar dışında kazıma çizimler de vardır. Bunlardan biri Bizans döneminde kazınan haçtır. Duvarda bulunan küçük pencere Bizans döneminde açılmıştır. Kazıma çizimler içinde, arka duvardaki tekne çizimi dikkat çekmektedir. Yelkensiz benzerleri Kızılbel boyalamalarında vardır. Mezar odasının dış duvarlarına kazınmış Besmele ve Kelime-i Tevhid ve Kur’an-ı Kerim’den diğer ayetler İslam dönemi kullanımından izler vermektedir. Bugün artık duvarlarına rastgele ver her renkten boyamalarla grafitlerle isim ve işaretlerin yazıldığı bir Vandalizm duvarına dönüşmüştür. Geçmişten duvarları dışında nerede ise bir eser kalmamıştır. Bir an önce temizlik ve konservasyon çalışması yapılarak güvence altına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.



"Koruma talebinde bulunduk"


Gölova Mahallesi Muhtarı Mustafa Gürman ise "Tarihi değere yapılan zulme biz de üzülüyoruz. Çeşitli kurumlara çeşitli fotoğraflar göndererek tarihi yapının önce temizlenip sonra koruma altına alınmasını istedik. Bu durumda olmasına üzülüyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:18
  1. fotoğraf
  2. bilim
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım:"İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak, buna yürekten inanıyorum"
    1. Binali Yıldırım:"İstanbul halkının..
    2. Balıkesir polisi zehir tacirlerine..
    3. Kaleci Ebrar’dan Eskişehirspor yaz..
    4. TSK’ya yeni uçan kale
    5. Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu..
    6. Jandarmadan bölgesel güven ve huzur..
    7. Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı..
    8. 17 yaşındaki Elif yaşam savaşını..
    9. Polisten pokercilere, kumar baskını
    10. Kdz. Ereğli TSO üyelerini yapı fuarına..
    11. KTO Karatay Üniversitesi pilot..
    12. Birinci cimnastik şenliği yoğun..
    13. Yaz sanat okulları başlıyor
    14. TBMM'de bu hafta
    15. (Özel) Barajda feci ölüm
    16. Refüje uçan otomobil ağaçları yerinden..
    17. AK Parti Van İl Başkanlığı’ndan..
    18. Sabancı’nın büyük ödülü Enerjisa’nın..
    19. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    20. Haftanın tarihine bakış
    21. Her şeyi bırakarak kendisini sokak..
    22. Meral Akşener oyunu kullandı
    23. Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat,..
    24. Binali Yıldırım oyunu kullandı
    25. Yeni bir Fikirtepe hadisesi yaşanmayacak
    26. Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu..
    27. Ticari yatların özel tekne sınıfına..
    28. Bu şelaleleri görenler Trabzon’da..
    29. Süs bitkileri, peyzaj ve ev hayvanları..
    30. Olta balıkçıları kendilerine sporcu..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    "İran ABD'ye sürpriz yaptı"
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?