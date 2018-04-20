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250 yıl sonra faaliyete geçti!

Japonya'nın güneybatı kesiminde 1978 yılından bu yana aktif olmayan bir volkan, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

20 Nisan 2018 Cuma 13:06
250 yıl sonra faaliyete geçti!

Kyodo ajansının Meteoroloji Ajansına dayandırdığı haberine göre, Miyazaki bölgesinde yer alan Iwo Dağı, dün kül ve duman püskürttü.

300 METREYE KÜL PÜSKÜRTÜYOR

Kirishima yanardağ grubundan biri olan, yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo volkanik dağının 300 metreye kadar ulaşan kül püskürttüğü bildirildi.
Büyük kaya parçalarının fırlaması ve volkanik akıntı riskine karşı halkı uyaran yetkililer, güvenlik seviyesini artırarak dağ ve çevresine erişimi kısıtladı.

JAPONYA'DA 110 AKTİF VOLKAN VAR

Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardağında 7 yıl sonra ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.
Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 13:06
  1. Japonya
  2. yanardağ

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