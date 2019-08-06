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250 metrekarelik ofisten yayın yapan Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Gaziantep’te 250 metrekarelik bir ofisten yayın yapan Rozana FM’i, dünya genelinde bulunan 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor.

06 Ağustos 2019 Salı 08:57
250 metrekarelik ofisten yayın yapan Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor

Gaziantep’te 250 metrekarelik bir ofisten yayın yapan Rozana FM’i, dünya genelinde bulunan 2 buçuk milyon Suriyeli dinliyor.


Budak Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde 2014 yılında yayın hayatına başlayan ve Suriyeli bir grup gazeteci tarafından kurulan Rozana FM, tüm dünyaya yayın yapıyor. Rozana FM’i 2 buçuk milyon Suriyeli beğeni ile dinliyor. 250 metrekarelik ofiste 9 kişilik çalışma ekibiyle yayın yapan radyo kanalının sosyal medyada 1 buçuk milyon takipçisi bulunuyor. Radyo kanalı, 24 saat boyunca haber ve müzik yayını yapıyor.


Türkiye’de çok sayıda Suriyeli yaşadığı için burada yayın yapmaya başladıklarını anlatan Suriyeli gazeteci ve Rozana FM Genel Koordinatörü Lina Elchawaf, "Suriye’de Arabesk adında radyo kurmuştum. Suriye’de bu radyo çok tanınmıştı. Rozana 2013’te Fransa’da yayın hayatına başladı. 2014 yılında ise Gaziantep’ten yayın yapmaya başladık. Biz gazeteciler olarak Türkiye’de Suriyelilerin sayısının çok olmasından dolayı yayın yapmak istedik. Gaziantep’te Suriyeli derneklerin ve iş adamlarının sayısının çok olmasından dolayı burada yayın yapmaya başladık. Bildiğimiz kadarıyla 500 bin civarında Suriyeli Gaziantep’te yaşıyor ve biz bunlara ulaşmak istiyoruz. Onun için Gaziantep’ten yayın yapıyoruz. Bir de Gaziantep Suriye’ye yakın olduğu için ülkemizdeki vatandaşlarımıza da ulaşmak istiyoruz. Dinleyicilerimizin çoğunluğu Türkiye’de bulunuyor. 2 buçuk milyon dinleyici sayısına ulaşıyoruz. Tüm dünyaya yayınlarımızı ulaştırabiliyoruz. Yayınlarımızdaki amacımız Türkiye’deki Suriyelilere yol göstermek diyebilirim. Suriyelilerin Türklerle birlikteliğini de sağlamak istiyoruz. Rozana FM yardımcı olmak için programlar yapıyor. Kadınlara yönelik de programlar yapıyoruz. 250 metrekarelik alanda 9 kişiyle yayın yapıyoruz. Sabah, öğle ve akşam programlarımız var. Online olarak bize 1 milyon kişi ulaşabiliyor. Dinleyicilerin yüzde 75’i Türkiye’den oluyor. Türkiye Suriyelileri kucakladı, bize ev sahipliği yaptı. Bu konuda Türkiye’ye şükranlarımı sunuyorum. Umarım Türkiye ile bizim aramız bozulmaz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:57
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