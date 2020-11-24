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Korona Virüs 250 liradan fazla almaya devam edenin faaliyeti durdurulacak
Korona Virüs

250 liradan fazla almaya devam edenin faaliyeti durdurulacak

Sağlık Bakanlığı, son günlerde sık sık gündeme gelen özel olarak yaptırılmak istenilen pahalı Kovid-19 test ücreti haberleri üzerine tüm sağlık kuruluşlarına bir yazı göndererek, test ücretinin tavan fiyatının 250 lira olduğunu, daha fazla alan kuruluşlara para cezaları kesileceği, fazla ücret almaya devam edenlerin ise faaliyetlerinin durdurulacağı uyarısında bulundu. Bakanlık, özel taleplerde de olsa, fazla ödenen test ücretlerinin de iade edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:43:00 -
250 liradan fazla almaya devam edenin faaliyeti durdurulacak

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 RT-PCR test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı göndererek testi için farklı tarife uygulayan kuruluşlara yaptırım uygulanacağını duyurdu. Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde, Kovid-19 koronavirüs pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, Katma Değer Vergisi ve işlem bedeli dahil PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olarak belirlendiği kaydedildi.

Yazıda, Kovid-19 RT PCR testi çalışmaya yetkili tüm sağlık kuruluşları için Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden test ücretinin geçerli olduğu ve RT- PCR testi için bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı hatırlatıldı.

Fazladan alınan ücretler iade edilecek

Fazla ücret almaya devam edenler hakkında para ve idari cezaların uygulanacağı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımızın düzenlemelerine ve bakanlığımızca yayınlanan rehber ve algoritmalar ilgili mevzuatına aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen fiilin niteliğine göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. RT-PCR testi için fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde ise bu kuruluşların faaliyetleri durdurulacak.”

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